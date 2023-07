Tour de France: tout est à recommencer pour Mark Cavendish

BORDEAUX- Pendant quelques secondes, avec Mark Cavendish en tête à moins de 100 mètres de la ligne, les fans ont vraiment cru que le Britannique passait à l’histoire.

Invisible ou presque, la fusée de l’île de Man a surgi à l’extrémité droite avant de remonter une dizaine de cyclistes avec une accélération fulgurante qui laissait croire à la victoire par plus d’une longueur de vélo.

Jasper Philipsen a toutefois réussi à sauter sa roue en écartant Biniam Girmay, tandis que son adversaire Cavendish, en perte de puissance, a pris une fraction de seconde pour se rasseoir sur sa selle alors que le coureur belge avait encore de l’essence dans le réservoir. Troisième, l’Érythréen a paru gêné près de la barrière mais la plainte a été jugée irrecevable.

Lilian Calmejane, coéquipier de Biniam Girmay a protesté, comme le directeur chez Astana, Alexandre Vinokourov.

Luca Mozzato et Dylan Groenewegen suivent dans l’ordre, au quatrième et cinquième rang.

Un coup fatal

Les 50 derniers mètres ont donc été dévastateurs pour le cycliste d’Astana qui devra attendre pour devenir le plus grand vainqueur d’étapes du Tour en surpassant le grand Eddy Merckx. Parviendra-t-il à atteindre son dernier objectif avant la retraite ?

Entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, Phlipsen voit triple les doigts pointés vers les photographes après cette explication royale devant une foule incroyable à la place des Quinconces. Imbattable jusqu’à présent, les qualificatifs commencent à manquer.

S’il est évident que le porteur du maillot vert est le plus rapide au monde actuellement, le doute s’installera peut-être dans l’esprit de Cavendish après un coup presque parfait. Le train exceptionnel des Alpecin-Deceuninck rappelle celui qui profitait autrefois à Cavendish entre 2008 et 2011 chez Columbia et HTC-Highroad.

Un début de rêve

« C’est un début de Tour de rêve pour moi. Mark Cavendish a été très fort. J’aurais bien aimé le voir gagner, comme tout le monde, et je suis sûr qu’il va persévérer. Il est en grande forme. Mais quand je l’ai vu attaquer, j’ai su qu’il fallait répondre immédiatement », a répondu Philipsen.

Selon le profil affiché d’ici les Champs-Élysées, le Belge ne devrait pas battre le sommet personnel de Cavendish, gagnant de six étapes en 2009. Seuls Merckx, Maertens et Pélissier ont fait mieux avec huit à une autre époque.

Signe inquiétant pour la suite, Jonas Vingegaard a affirmé qu’il se sentait de mieux en mieux. Malgré une chaleur écrasante de plus de 34 °C, le Danois a sûrement voulu jouer dans la tête de ses adversaires.

Guerre psychologique

« Le moral est bon. Si on m’avait dit qu’après sept étapes, je serais maillot Jaune avec 25 secondes d’avance sur Pogacar, je ne vous aurais peut-être pas cru. Et les étapes qui me correspondent le mieux sont encore à venir », a-t-il mentionné.

Dans cette guerre psychologique, Pogacar n’a pas tardé à répliquer. « Je pense que j’ai de bonnes chances. La route est longue jusqu’à Paris et il faut que je garde les mêmes jambes. »

Plus tôt dans la journée, l’échappée solitaire de Simon Guglielmi et la tentative des contre-attaquants Nans Peters et Pierre Latour étaient voués à l’échec en dépit d’un bel effort.

Les chances de succès de Philipsen seront moindres ce samedi à Limoges. Catégorisé comme accidentée, cette étape se termine par un dernier kilomètre en légère montée, favorisant peut-être un scénario différent avec un coureur comme Wout Van Aert ou Caleb Ewan.

Classement de la 7e étape

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en 3h46'28" Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) Biniam Girmay (Intermarché - Circus - Wanty) Luca Mozzato (Arkéa Samsic) Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)

Classement général après la 7e étape

Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 26h10:44 Tadej Pogacar (SLO/UAD) à 25" Jai Hindley (AUS/BOH) 1:34 Simon Yates (GBR/JAY) 3:14 Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 3:30

32 – Michael Woods (CAN/IPT) 24:32

65 – Hugo Houle (CAN/IPT) 52:15

124 – Guillaume Boivin. 1:25:15