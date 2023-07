Une autre équipe dans la course pour DeBrincat

Pierre Dorion est toujours à la recherche d’un partenaire pour conclure une transaction impliquant Alex DeBrincat.

Il faut maintenant ajouter les Ducks d’Anaheim à la liste des équipes intéressées à l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa, rapporte le journaliste de Hockey News Matt Levine.

«L'intérêt des Ducks pour DeBrincat est logique, car ils cherchent un ailier numéro un et ils ont de l’argent et des actifs pour en venir à une entente, a-t-il écrit dans le magazine spécialisé. Si l'équipe parvient à recruter un joueur comme DeBrincat, cela aiderait grandement à la reconstruction. Les choses s’accélèreraient pour les Ducks avec un vrai buteur aux côtés de tous les jeunes joueurs talentueux déjà dans l’équipe. Les Ducks ont désespérément besoin de renfort en attaque.»

Jusqu’ici, les Islanders de New York, les Capitals de Washington, les Stars de Dallas, les Predators de Nashville et les Red Wings de Detroit auraient signalé à Dorion leur attrait pour DeBrincat, qui aurait récemment refusé une prolongation de contrat de huit ans avec les Sénateurs.

Levine souligne cependant que les Ducks auraient probablement de la difficulté à convaincre DeBrincat de se joindre à une équipe en reconstruction.

Pour l’instant, aucune formation ne serait disposée à lui accorder le contrat qu’il désire.

«Il y a divers niveaux d’intérêt. Les équipes appellent et nous nous approchons d’un accord. Je leur donne la permission de parler au joueur ensuite et parfois, elles ne sont pas prêtes à assumer le terme ou le prix, a affirmé Dorion au Ottawa Sun. Il a 25 ans et il vise quelque chose en particulier. Je peux en parler puisque nous détenons ses droits.»

DeBrincat est admissible à l’arbitrage salarial cette année et les «Sens» souhaitent payer moins que le salaire de 9 millions $ qu’il pourrait gagner; le club vise plutôt un montant de 7,65 millions $. L’Américain a récolté 27 buts et 39 aides en 82 matchs la saison dernière.