LEMIEUX, Roger



À Laval, le 24 juin 2023, est décédé M. Roger Lemieux.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Beaulne, son fils Sébastien (Monica Huacon), ses petits-enfants Alejandro et Émilie, son frère Denis (Murielle), ses soeurs : Gisèle et Pierrette (Ghislain), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet 2023 à la Paroisse Saint-Noël Chabanel dès 10h au 8560 rue de l'Église, Laval, Qc, H7A 1K9, une messe aura lieu au même endroit à 11h.La famille tient à remercier La Maison de la Sérénité pour leurs dévouement, accompagnement et humanité.Au lieu de fleurs, un don à la La Maison de la Sérénité sera apprécié.