MÉNARD, Huguette



À l'Hôpital Sacré-Coeur, le 18 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Huguette Ménard, fille de feu Florida Longtin et de feu Dalvida Ménard, et compagne de feu Arthur Sylvain.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Lise Bourdeau (feu Emmanuel Ménard), sa nièce Nathal Ménard, son neveu François Ménard (Josée De Rive) ainsi que de nombreux parents et amis.e.s.Retraitée d'Hydro-Québec, elle y a oeuvré comme secrétaire de direction pendant près de 40 ans au bureau de Jarry.Selon les volontés de Mme Huguette Ménard, des funérailles intimes ont eu lieu le 4 juillet 2023, à l'église de La Visitation et l'avis de décès est publié après la cérémonie.