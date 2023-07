4 escapades amusantes à faire dans les Cantons-de-l'Est

Routes des vins, route des Sommets, Chemin des Cantons, circuit Les Têtes Fromagères, circuit historique...il ne manque pas de routes touristiques dédiées à l’exploration de la région des Cantons-de-l’Est! Que vous vouliez grimper des montagnes, manger dans les meilleures adresses, dormir dans des lieux charmants, ou un peu de tout ça en même temps, allez faire un petit tour dans les cantons.

1. Du jardin à l’assiette

Laurence Grandbois Bernard

Courtoisie

Un tout nouvel espace dédié au jardinage, à la nature et aux bonnes choses de la vie a ouvert ses portes un peu plus tôt cette année, l’Espace Old Mill. Dans votre assiette, les fruits et légumes du jardin, entretenu passionnément par Jean-Marc Fortin et son équipe, et des produits frais de la région. En plus des saveurs locales dans votre assiette, le décor du restaurant mettant en valeur le bâtiment historique saura vous charmer.

Ouvert du jeudi au dimanche.

Info : espaceoldmill.com

2. Miel à volonté

Annie Duchesne

Partez à la rencontre des pollinisateurs au Centre d’interprétation de l’abeille à la Miellerie Lune de Miel à Stoke. Vous pourrez ainsi en découvrir plus sur ces insectes chéris et surtout sur l’importance de la conservation de leur milieu de vie. Expérience immersive, salle d’interprétation, visite éducative, jeux et mini-fermette divertiront toute la famille. Passez par la boutique pour faire quelques emplettes de produits dérivés du miel pur à 100%. Vous pouvez même emporter vos pots pour les remplir de miel fraîchement récolté.

Visite guidée : 10,50$/adulte, 8,50$/enfant.

Info : miellerielunedemiel.com

3. Rouler dans les vignobles

Tourisme Cantons-de-l'Est

Mathieu Dupuis

La route des vins Brome-Missisquoi fête cette année son 20e anniversaire et c’est l’occasion rêvée de se balader d’un vignoble à l’autre en vélo. Plusieurs activités sont organisées dans le cadre des célébrations dont le festival Escale sur la route de vins qui propose les week-ends du 15-16 et du 23-24 juillet des concerts d’artistes d’ici dans certains vignobles.

Info : laroutedesvins.ca

4. Dormir sur l'eau, sous les étoiles

Citizen North / Courtoisie

Au cœur de la réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic, Bora Boréal vous propose de dormir dans l’un de ses mini-chalets flottants uniques, situés sur une ferme ancestrale à Bury. Laissez-vous porter par les bruits environnants de la nature et partez explorer le Chemin des Cantons et le circuit des « sheds panoramiques ». Une fois la nuit venue, installez-vous dans votre lit douillet et admirez les étoiles filantes depuis le puits de lumière. Bora Boréal propose deux habitations flottantes près de Québec depuis déjà quelques années.

Disponible dès la mi-septembre à partir de 314$/nuit.

Info : boraboreal.com