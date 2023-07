VINET, Louise



De Repentigny, le 30 juin 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Louise Vinet, épouse de feu André Brais.Elle laisse dans le deuil sa soeur Yvette, sa belle-soeur Laurette, ses nièces Lise, Chantal (Mario), France, Julie (Bill) et Lynda (Jean-Marc), ses neveux Michel et Robert et de nombreux ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées en l'église St-François d'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet, Montréal), le vendredi 14 juillet à 10h, suivies de l'inhumation des cendres au cimetière du Repos St-François d'Assise (6893 Sherbrooke est, Montréal). La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h.www.salonfunerairelfc.com