HÉTU, Jacques

À La Prairie, le 2 juillet 2023 à l'âge de 67 ans, est décédé M. Jacques Hétu, fils de feu Victor Hétu et de feu Antoinette Boutin.Il laisse dans le deuil sa filleule Audrey Larose-Rapin, ses cousins et ses amis. Jacques est parti rejoindre sa tante Yvonne Brisson avec qui il a passé la majorité de sa vie.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Il sera inhumé au cimetière St-Joachim à une date ultérieure.Nous désirons remercier les membres du personnel du CHSLD de La Prairie pour leurs bons soins et leur support.