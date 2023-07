SÉGUIN, Serge



Le 26 juin 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Serge Séguin.Il laisse dans le deuil ses enfants: Mathieu (Josianne), Vincent (Marie-Christine) et Simon (Stéphanie), ses petits-enfants: Éli, Samuel, Nathan, Noah, Abbie et Élodie, ses frères : Denis, Gérard (Dominique) et Jean-Claude (Caroline), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juillet 2023 de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.