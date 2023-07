DUFRESNE, René



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. René Dufresne survenu le 15 juin 2023 à St-Eustache à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil, ses enfants Céline (André), Sylvain (Martine) et Diane (René), ses petits-enfants Catherine, Josiane, Stéfany et Amélie, ses huit (8) arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 juillet 2023 de 13h à 17h à la328 DE MARTIGNY OUESTST-JÉRÔME, QC(sortie 43 ouest de l'A-15, angleRoland-Godard, entré par Roland-Godard)Un hommage à sa vie sera célébré à 15h en présence des cendres.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache serait grandement apprécié par la famille.La Coopérative funéraire des Laurentides, à qui la direction des funérailles a été confiée, offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.