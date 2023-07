Attention, eaux dangereuses: voici 5 films où les nerfs d’acier sont un prérequis

Au cinéma, les dangers nous guettent partout. Bien que moins apparents sous l’eau, ils peuvent être aussi mortels qu’ailleurs, voire plus. Il faut donc être alerte et prêt à prendre des décisions capitales. Voici cinq films où les nerfs d’acier sont un prérequis.

Les dents de la mer (V.O. Jaws)

Universal Pictures

Le classique de Steven Spielberg fêtera ses 50 ans en 2025. Le cinéma a beau avoir changé, les effets spéciaux ont beau avoir pris des proportions gigantesques et les monstres ont beau avoir pris du coffre, le requin de cette sanglante aventure en mer peut encore provoquer des sueurs froides. Accompagné d’une musique oppressante, il fait des eaux son terrain de jeu. Pas surprenant que cette histoire campée dans une station balnéaire ait donné si mauvaise réputation aux requins...

>Offert sur Prime Video.

Greyhound: la bataille de l’Atlantique (V.O. Greyhound)

Sony Pictures Entertainment

Le capitaine Krause (à qui Tom Hanks prête ses traits dans ce film) a droit à tout un baptême lors de sa première mission en mer. Difficile de faire pire, car il doit l’accomplir en pleine Seconde Guerre mondiale, alors que ça bout dans l’Atlantique Nord. Comme si ce n’était pas assez, il doit s’assurer de protéger adéquatement de nombreux soldats des attaques de sous-marins... sans aucune aide aérienne. Les caprices de Dame Nature sont les derniers soucis du capitaine qui devra réaliser tout un exploit.

>À voir sur Apple TV+.

Marée rouge (V.O. Crimson Tide)

Hollywood Pictures

Ce suspense de 1995 mettant en vedette Denzel Washington, Gene Hackman et Viggo Mortensen replonge la Russie au cœur d’un conflit. Cette fois, il est question de missiles nucléaires et d’attaques de sous-marins entre les États-Unis et la Russie. Une confrontation musclée a lieu alors même que le commandant en second et son supérieur ont de fortes divergences d’opinions. Ça brasse dans l’eau, ça pétarade, mais il y a également une forte houle à l’intérieur du sous-marin américain USS Alabama. Le film est inspiré de la crise des missiles de Cuba, en 1962.

>Disponible sur Disney+.

Océan noir (V.O. Open Water)

Lionsgate Films

Comment un voyage aux Bahamas, dans un lieu idyllique où on peut recharger pleinement ses batteries, peut-il tourner au cauchemar? Pour Susan et Daniel, c’est la décision de partir en plongée, en expédition de groupe, qui s’est avérée mauvaise. Au lieu de jouer aux touristes heureux, ils devront échapper à une horde de requins... Tourné avec un modeste budget de 500 000 $US, ce long métrage d’horreur a été plus que rentable il y a 20 ans, amassant plus de 50 millions $US dans les salles obscures.

>Sur Netflix.

Péril en mer (V.O. Hostile Waters)

World Productions

Bien souvent, les combats d’ego se jouent sur la terre ferme. Parfois, ils ont lieu dans les airs, alors que d’autres fois, c’est dans les profondeurs qu’elles prennent place. Ce suspense oppose encore des adversaires américains et russes. La différence avec plusieurs autres productions, c’est qu’il ne faut pas attendre longtemps avant que l’explosion ne survienne dans l’océan Atlantique. Et avec elle, de terribles conséquences... Au sein de la distribution, on retrouve des acteurs tels que Rutger Hauer, Martin Sheen, Max von Sydow et Colm Feore.

>Pour les abonnés de Crave.