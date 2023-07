[AUDIO] FEQ: les Foo Fighters pigeront parmi ces 10 nouvelles chansons sur les plaines d’Abraham

Les Foo Fighters fouleront la scène des plaines d’Abraham pour la troisième fois, samedi soir, à l’occasion du Festival d’été de Québec (en comptant le «meilleur show de quatre tounes» de 2015).

La bande de Dave Grohl débarque dans la Vieille Capitale, cette fois-ci, avec un album tout neuf, But Here We Are, sorti le 2 juin dernier. Vous pouvez (re)lire la critique de Cédric Bélanger ici.

Voici donc les 10 nouvelles pièces dans lesquelles le groupe pigera, à travers ses grands succès, lors de sa prestation sur la scène principale du FEQ.

1) Rescued

2) Under You

3) Hearing Voices

4) But Here We Are

5) The Glass

6) Nothing At All

7) Show Me How

8) Beyond Me

9) The Teacher

10) Rest