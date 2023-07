Dans son film «Le temps d’un été»: Louise Archambault emmène une bande de sans-abri en vacances dans le Bas-du-Fleuve

Louise Archambault a toujours eu un faible pour les marginaux et les laissés-pour-compte de notre société. Après avoir filmé un couple de jeunes adultes atteints d’une déficience intellectuelle dans Gabrielle et trois ermites vivant reclus dans les bois dans Il pleuvait des oiseaux, la réalisatrice brosse le portrait d’une bande de sans-abri de Montréal en vacances dans le Bas-du-Fleuve dans son nouveau film, Le temps d’un été.

C’est le producteur du film, Anton Cozzolino (Mafia inc.), et la scénariste Marie Vien (La passion d’Augustine, Arlette) qui ont pensé à Louise Archambault pour la réalisation de cette comédie dramatique décrite comme « un feel good movie » (un film qui fait du bien).

« Marie et Anton m’avaient déjà approchée pour un autre projet que j’avais décliné pour différentes raisons », explique la réalisatrice en entrevue au Journal.

« Mais là, ils sont revenus à la charge avec ce projet-là. Ça me chicotait parce que le film aborde des thèmes qui m’interpellent comme la différence et les laissés-pour-compte. Il y avait quelque chose au niveau de l’humanité de cette histoire qui m’interpellait. Alors j’ai plongé. »

Humanité

Dans Le temps d’un été, Patrice Robitaille se glisse dans la peau d’un aumônier de rue et curé de paroisse de Montréal qui doit se résoudre à fermer son église parce qu’il n’arrive plus à payer les comptes. Après avoir hérité d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve, il décidera d’y emmener une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances.

« Marie [Vien] a fait du bénévolat pendant cinq ans à la Maison du Père [un organisme qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance] et elle s’est inspirée de gens qu’elle a rencontrés pour écrire le scénario du film », explique Louise Archambault.

« Après, ma job à moi, c’était de leur donner de la vérité et de l’humanité. Je me suis dit : il faut qu’on croie aux personnages. Il fallait aussi assumer qu’il y ait des moments qui sont drôles, parce que c’est une comédie dramatique. Quand tu parles d’itinérance, tu peux facilement tomber dans le misérabilisme. Or, Marie avait plutôt envie de donner de l’espoir en montrant une autre facette de ces gens-là. »

Le temps d’un été prend l’affiche au moment où une crise du logement amplifie le problème de l’itinérance. En acceptant de le réaliser, Louise Archambault ne s’attendait pas à ce que le film fasse autant écho à l’actualité d’aujourd’hui.

« J’avoue que c’est troublant, laisse-t-elle tomber. Est-ce que le fait de parler de ce problème-là avec une lueur d’espoir et de brosser un portrait de ces gens-là pourrait inciter plus de gens à porter attention à eux ou même à s’impliquer en leur venant en aide ? C’est peut-être utopique de penser cela. Mais si on ne le fait pas, on ne le saura jamais. »

Le temps d’un été prend l’affiche vendredi.