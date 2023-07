FORGET née LACHANCE



Gisèle1933 - 2023À St-Jérôme, le 1er juillet 2023, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Gisèle Lachance, épouse de feu M. Pierre Forget.Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Jacques), Josée (Jean-Pierre) et Michèle (Alain), ses petits-enfants: Tina, Simon, Carlos-David, Jérémy et Félix, ses arrière-petits-enfants: Noah, Adam, Charlie et Henrik, son frère Claude (Ghislaine), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juillet 2023 dès 10h à laDESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles le jeudi 13 juillet 2023 à 14h30 en l'église de la Paroisse St-Pierre (520 boul. Bourassa, St-Jérôme, QC J7Y 1X9).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.