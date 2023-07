HACHÉ, Liza



Le 17 juin 2023, à l'âge de 74 ans, est décédée Liza Haché, épouse de Roger Enault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Charles (Sophia), Martin (Maude) et François (Lyne), ses petits-enfants Marie-Lou (Félix), Pénélope et André, ses frères et soeurs Donald, Bertrand, Suzanne, Ghislaine, Léa et Damien, sa belle-soeur Jeanne, son beau-frère Jacques (Diane), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 22 juillet de 13h à 16h à:505 CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire suivra à 16h en la chapelle du salon.La famille tient à remercier le Dr Simon Ducharme et son équipe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Douglas serait apprécié.