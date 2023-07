Cégeps: la liberté d'expression sous haute surveillance?

L’an dernier, le gouvernement Legault a fait adopter une loi pour protéger la liberté d’expression dans nos universités, attaquée par des militants érigés en censeurs.

C’est un premier pas dans la bonne direction. Mais qu’en est-il dans nos cégeps?

Auparavant, permettez-moi un petit détour.

Peur

Le 3 juillet dernier, Michèle Sirois, anthropologue de formation et militante féministe, publie un formidable article dans La Presse.

Elle revient sur cette offensive en cours – dans les programmes scolaires, dans les médias, dans les lois – pour remplacer, sous prétexte d’inclusion, le mot «femme» par le mot «personne» et la notion de sexe par celle de genre.

Cette offensive idéologique, sans fondement scientifique, est tout, dit-elle, sauf niaiseuse ou anodine.

D’abord, explique-t-elle, être femme est une catégorie sexuelle, et la reconnaissance officielle de ce sexe entraîne des droits spécifiques.

Ensuite, la confusion entre sexe et genre entraîne toutes sortes d’effets pervers.

Fondamentalement, le sexe est binaire et a un fondement biologique. Le genre – comment on se perçoit, comment on est perçu, comment on choisit de vivre – est un construit social variable selon les époques et les sociétés.

En évacuant la biologie de l’éducation à la sexualité, on augmente la confusion dans la tête des jeunes – surtout des jeunes filles – à une période cruciale de leurs vies.

Elles comprennent moins les transformations de leur corps et sont, dès lors, rapidement portées à conclure qu’elles sont nées «dans le mauvais corps».

Deux résultats parmi d’autres: aux États-Unis, entre 2016 et 2017, les interventions chirurgicales pour changer de sexe ont été multipliées par quatre et, en Grande-Bretagne, les demandes pour des changements de sexe ont augmenté de 4400% au cours des 15 dernières années.

Je ne peux ici rendre justice à tout le texte de Mme Sirois, mais quel rapport, demanderez-vous, avec la liberté d’expression dans nos cégeps?

C’est que Mme Sirois avait coécrit son texte avec trois enseignantes de cégep qui n’ont pas voulu le signer par crainte de subir les foudres de leur administration.

Assurément, elles sont les mieux placées pour évaluer les risques. Tirez-en vos conclusions.

Un autre prof de cégep présente en classe cette nouvelle théorie du genre et, dans un souci d’objectivité, expose aussi les arguments de ceux qui s’y opposent au nom de la réalité biologique des sexes.

Des étudiants se sont plaints. Le prof osait ne pas endosser à 100% cette nouvelle idéologie!

La direction convoque le prof et lui sert un avis disciplinaire.

Au moment où j’écris ces lignes, la direction semble vouloir se calmer, mais ça vous donne une idée.

Un autre prof, lui, a eu des problèmes pour avoir osé s’interroger en classe sur cette notion de «culture du viol».

Police

Et je pourrais continuer.

Un cégep, c’est plus petit qu’une université. Il est donc plus facile pour une police de la pensée d’y sévir.

Nous en sommes là.