C’était un 8 juillet au Festival d’été de Québec: la rédemption de Jean Leloup

Jean Leloup avait des choses à se faire pardonner de ses admirateurs de Québec quand il a accepté de venir chanter tous ses grands succès sur les plaines d’Abraham, lors du Festival d’été 2012.

Quatre ans plus tôt, un concert au Colisée Pepsi avait laissé de mauvais souvenirs à plusieurs spectateurs. Il était arrivé en retard et avait passé la soirée à engueuler le public.

Sur les Plaines, au contraire, Jean Leloup avait été magistral. Généreux, souriant, énergique, ravi de se retrouver dans une mer de monde, avait rapporté notre critique.

Pour bien marquer le coup, il avait embrayé en seconde vitesse, dégainant Isabelle, Nathalie et Cookie dès le début de ce qu’il avait qualifié de récital.

Quand on consulte le programme de 24 titres, 11 ans plus tard, on se désole... que Leloup ne soit plus revenu au Festival d’été. Il n’y a eu aucun temps mort. Sang d’encre a succédé à Rock’n’roll pauvreté. Son pote James Di Salvio l’a épaulé sur Johnny Go et Voyager. Avant le rappel, Leloup a placé l’une derrière l’autre Le monde est à pleurer, L’amour est sans pitié, Fourmis et Le dôme.

Puis, pendant un double rappel de sept chansons, il a achevé les Plaines avec sa douce I Lost My Baby, en grillant une cigarette.

T’es où, Leloup? On s’ennuie.