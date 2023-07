Chaleur et travail: des mesures en place pour les travailleurs en pleine canicule

Les travailleurs de chantiers sont appelés à multiplier les pauses et à demeurer prudents sous le soleil ardent tandis que la chaleur continue de compliquer leur travail, ainsi que celui des premiers répondants.

«On a le soleil qui nous tape dans le dos et on a la chaleur du sol qui se reflète. La chaleur ambiante d’une toiture c’est de 50 à 90 degrés, et ça c’est sans compter les brûleurs quand on soude. On doit faire avec une chaleur assez importante qui fait pas mal partie de notre quotidien», a relaté samedi le travailleur Kevin Gordon, chef d’équipe de Couverture Montréal-Nord, au micro de TVA Nouvelles.

Pour rattraper le retard des dernières semaines dû à la chaleur, en raison notamment des pauses multipliées par les travailleurs, son équipe s’affairait samedi à réparer le toit d’une école secondaire à Laval.

Pour s’assurer de la santé et de la sécurité de ces employés vulnérables aux coups de chaleur, une roulotte mobile a été installée sur les lieux en plus d’un tuyau d’arrosage, pour inviter les travailleurs à s’y rafraîchir, prendre des pauses et boire de l’eau.

«Il y a des affaires dont il faut être conscient. Si tu as souvent mal à la tête, et que là tu as mal à la tête pendant qu’il fait chaud, ça se peut que ce ne soit pas ton mal de tête quotidien, mais plutôt un coup de chaleur [...] Il faut faire attention», a poursuivi le chef d’équipe.

Mais les travailleurs de chantiers ne sont pas les seuls à être impactés directement par la chaleur: le soleil complique aussi le travail des premiers répondants.

Car bien que les paramédics aient l’habitude, chaque été, de travailler dans des contextes de canicule, les interventions prolongées dans de petits appartements mal ventilés ou sans air climatisé demeurent un défi de taille.

Qui plus est, les appels tendent à se multiplier par temps de canicules, alors qu’un plus grand nombre de citoyens sont frappés par des coups de chaleur. À cela s’ajoute aussi la population déjà vulnérable, à la santé plus précaire, qui s’en trouve directement affectée.

Tout cela augmente directement la charge de travail des ambulanciers.

À Montréal, pas moins d’une vingtaine d’interventions ont eu lieu pour des coups de chaleur uniquement, sans compter les cas médicaux dont l’état aurait été aggravé par la chaleur, a rapporté Jean-Pierre Rouleau, porte-parole pour Urgences-santé.