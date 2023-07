Comment payer jusqu'à 600% de moins sur ses produits d'hygiène et d'entretien ménager

La même crème solaire à 5$ au lieu de 13,79$? Le même nettoyant à four à 5$ au lieu de 8,99$? Ce n’est pas un mirage, mais des économies réelles que vous pouvez réaliser si vous sortez des pharmacies pour acheter chez Dollarama vos produits d’hygiène personnelle, d’entretien ménager et autres.

On a même vu un test de grossesse avec une fiabilité affichée de 99% à 1,25$ chez Dollarama, alors que le moins cher chez Jean Coutu (marque maison) était à 8,79$, en rabais cette semaine, plutôt que 10,99$ au prix régulier. Une différence de 603%.

Le Journal a comparé 27 produits semblables, dont plusieurs de la même marque. Les autres, comme des tampons à démaquiller ou des élastiques à cheveux, étaient d’apparence pratiquement identique.

Sur ces 27 produits, 20 étaient substantiellement moins chers chez Dollarama que chez Jean Coutu et Pharmaprix; trois étaient au même prix (à 1 ou 2 cents près) et un était moins cher en raison de soldes chez Jean Coutu. Pharmaprix a égalé la marque de Dollarama une fois grâce à un rabais et a vendu un peu moins cher que Dollarama deux fois, toujours grâce à un rabais ponctuel.

Les formats de produits identiques ne sont pas toujours les mêmes selon les détaillants, ce qui rend les comparaisons plus ardues, mais nos calculs en ont tenu compte. Et sauf si un bon rabais est offert en pharmacie, les prix y sont systématiquement plus élevés.

Les pharmacies profitent de leur pouvoir d'attraction

Spécialiste du commerce de détail, le professeur émérite Jacques Nantel de HEC Montréal explique que les pharmacies ne considèrent pas Dollarama comme un de leurs concurrents.

S’il y a une trentaine d’années leurs revenus dépendaient largement des produits autres que les médicaments, aujourd’hui cela ne représente plus que 25 à 30% de leurs ventes.

«Alors on se sert du médicament pour retenir la clientèle et on sait que si on vient à la pharmacie pour notre prescription, on va acheter d’autres produits. Dans ce contexte, concurrencer les prix du Dollarama a moins de sens pour eux», explique-t-il.

Selon M. Nantel, il faut considérer qu’en dehors des médicaments d’ordonnance, la pharmacie ressemble au dépanneur. On y achète des produits, même si on sait qu’on paie plus cher qu’à l’épicerie.

«Si vous n’avez pas le temps de comparer et d’aller là où ça coûte moins cher, c’est fou à quel point vous êtes prêts à payer pour sauver du temps», dit-il au sujet du comportement observé chez les consommateurs.

Les détours qui rapportent

Mais si on veut lutter contre les effets de l’inflation sur son budget, il vaut mieux faire quelques détours. L’an dernier, une étude de Desjardins démontrait que les prix étaient en moyenne de 40% à 50% moins élevés chez Dollarama que chez Wal-Mart et Amazon, dans toutes les catégories, sauf l’alimentation.

Au rayon des médicaments sans ordonnance, par ailleurs, il peut y avoir de grosses économies à réaliser au Costco. Une boîte d’antihistaminiques de 10 comprimés La Personnelle se vend 9,99$ au Jean Coutu, soit le même prix que la boîte de 200 au Costco! Les coûts de distribution gonflent toujours le prix unitaire des petites quantités, mais 60 comprimés coûtent tout de même 32,99$ chez Jean Coutu et 84 se vendent 51,99$ chez Pharmaprix. Bien sûr, il n’y a pas de frais d’adhésion de 60$ pour magasiner en pharmacie, mais si vous êtes déjà membre de Costco, il y a des dollars à épargner.

5 produits vraiment moins chers au Dollarama

Test de grossesse

Dollarama (Medicare): 1,25$

Jean Coutu (La Personnelle): 8,79$ en rabais (10,99$ prix régulier)

Pharmaprix (Life): 12,49$

➞ Différence: 603% à 899%

Valérie Lesage

Coppertone Sport FPS 30 222 ml

Dollarama: 5$

Jean Coutu: 13,79$

➞ Différence: 176%

Valérie Lesage

Easy Off superpuissant 400 g

Dollarama: 5$

Jean Coutu: 8,99$

Pharmaprix: 8,29$

➞ Différence: 65% à 79%

Valérie Lesage

Élastiques pour cheveux

Dollarama: 2,25$

Jean Coutu: 8,49$

Pharmaprix: 9,29$

➞ Différence: 277% à 340%

Valérie Leasge

Lady Speed Stick 70 g

Dollarama: 3,25$

Jean Coutu: 5,79$ (prix régulier 6,29$)

Pharmaprix: 5,79$

➞ Différence: 78% à 112%