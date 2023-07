PELLETIER, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Pelletier, survenu le 20 juin 2023, à l'hôpital Le Gardeur à Terrebonne, à l'âge de 93 ans. Il était l'époux de madame Lise Marin.Outre son épouse Lise, il laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et ses deux frères Roger et Jacques.Se souviendront affectueusement de lui ses nombreux parents, beau-frère, belles-soeurs, neveux et nièces, cousin, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juillet 2023, de 13h à 16h à laUne cérémonie de prières sera célébrée à 16h en la chapelle de la Résidence funéraire Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Amputés de guerre du Canada.https://donner.amputesdeguerre.ca/eforms.aspx?edonate&LangType=FR