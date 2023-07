LITALIEN, Rolland, PSS

Il a été rappelé à Dieu le 22 juin 2023, à Montréal, à l'âge de 90 ans.Né à Montréal le 26 janvier 1933 dans le foyer de Louis Litalien et Alice Brunet, ordonné prêtre le 11 mai 1963, incardiné au diocèse catholique de Montréal, admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1991.Il a été enseignant (collèges, Grand Séminaire de Montréal, universités de Montréal et Saint-Paul à Ottawa), vicaire paroissial, curé, aumônier, archiviste, responsable et collaborateur de diverses publications, membres de divers comités sulpiciens.Il laisse dans le deuil sa soeur Clarisse (épouse de feu Jean-Marc Brisson), son frère François (Lucie Cardinal), ses neveux et nièces : Sylvie, Pauline, Chantal et Jocelyn Brisson, ainsi que Marisol Litalien, sa parenté ainsi que ses confrères sulpiciens et tous ceux et celles qui l'ont connu et aimé.L'Eucharistie des funérailles, présidée par Mgr Emilius Goulet, PSS, archevêque émérite de Saint-Boniface, aura lieu le samedi 15 juillet 2023 à 11 h, à la2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3H 1G6(ancien Grand Séminaire de Montréal - Stationnements gratuits à l'arrière du bâtiment)La réception des condoléances aura lieu ce samedi 15 juillet 2023 à partir de 9 h 45, à la Chapelle du Domaine du Fort de la Montagne.L'urne sera déposée à la crypte de la Chapelle du Domaine du Fort de la Montagne.La famille et les Sulpiciens tiennent à remercier l'équipe des soins du Service de Santé de la Résidence du Séminaire de Saint-Sulpice.Dans la foi, les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui s'enracine dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'Eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'action de grâces pour la vie et le ministère sacerdotal que M. Rolland Litalien a exercé pendant 60 ans.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT