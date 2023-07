Devrait-elle vendre son condo de rêve pour s’assurer une retraite confortable ?

Thérèse a 59 ans et compte prendre sa retraite à 65 ans. Elle adore son condo, magnifiquement situé près d’un parc à Montréal, mais se demande si elle sera obligée de le vendre pour assurer sa retraite. Une décision difficile, car elle souhaiterait pouvoir y demeurer le plus longtemps possible.

Pour bien des Québécois, la propriété constitue la plus grosse partie de leur fonds de pension.

En effet, beaucoup d’entre nous ont consacré la majeure partie de notre épargne à rembourser l’hypothèque. Thérèse n’échappe pas à la règle et craint de devoir vendre son condo, actuellement estimé à 700 000 $, pour s’assurer une retraite confortable.

Pourra-t-elle réaliser son rêve de continuer à y demeurer et d’y finir ses jours ?

C’est ce que son conseiller en sécurité financière, Jean-François Rémillard, de Gestion de patrimoine Séquito, va examiner avec elle.

Maintenir le statu quo

Dès l’an prochain, Thérèse va réduire ses heures de travail progressivement jusqu’à quitter son emploi pour de bon quand elle aura atteint 65 ans. Elle épargne actuellement 31 000 $ par an, mais ce montant va décroître progressivement puisqu’elle gagnera moins.

Très raisonnable dans ses dépenses, elle estime qu’à la retraite, elle aura besoin de 45 000 $ net par année ajusté à l’inflation (2,25 %), et elle vise même 40 000 $ à partir de 75 ans.

« Avec son épargne, elle pourra se rendre jusqu’à l’âge de 77 ans, mais ensuite elle devra vendre son condo pour pouvoir maintenir son niveau de vie », a calculé Jean-François Rémillard.

Vendre pour acheter plus petit

Elle pourrait aussi vendre son condo immédiatement (valeur de 700 000 $) et en acheter un plus petit (500 000 $), payé comptant avec le produit de la vente.

« Dans ce calcul, il faut toutefois tenir compte des frais de courtier, de notaire, de déménagement et peut-être des coûts reliés à des rénovations et à l’achat de nouveaux meubles. Dans le meilleur des cas, le profit net de la vente sera de 150 000 $ », évalue Jean-François Rémillard.

Ce montant sera utilisé pour maximiser son CELI (compte d’épargne libre d’impôt) et le solde restant placé dans un compte de placement dont on retirerait 6000 $ chaque année pour les placer dans le CELI. Une bonne stratégie, car dans un CELI, l’argent peut fructifier à l’abri de l’impôt alors que dans un compte de placement, les rendements sont imposables.

Dès lors, elle pourrait maintenir son train de vie jusqu’à 85 ans, mais devra vendre son petit condo par la suite pour obtenir les liquidités nécessaires.

Le meilleur des deux mondes

Jean-François Rémillard lui a toutefois proposé une solution intermédiaire, qui lui permettra de conserver son condo sans manquer de liquidités.

« Elle pourrait contacter son prêteur hypothécaire et demander à obtenir une marge de crédit hypothécaire. Il est d’ailleurs préférable d’effectuer cette démarche dès maintenant, car son crédit est excellent et elle est encore sur le marché du travail », mentionne le conseiller financier.

Cette marge n’aura pas à être utilisée avant ses 70 ans, lorsqu’elle devra pallier le manque de liquidités. Elle pourrait dès lors y puiser 15 000 $ chaque année et ainsi étirer son épargne jusqu’à ses 85 ans. Ce faisant, sa propriété aura pris de la valeur et elle peut espérer la vendre beaucoup plus cher que les 700 000 $ évalués actuellement.

« La marge de crédit, qui atteindra 370 000 $, ce qui inclut les intérêts, à ses 85 ans, pourra ensuite être intégralement remboursée lorsqu’elle décidera de vendre son condo, le plus tard possible selon ses souhaits. Ou encore, à son décès, son fils en héritera et liquidera la marge avec le produit de la vente », indique Jean-François Rémillard.

Il précise que cette stratégie peut s’apparenter à celle d’une hypothèque inversée, mais que, bien utilisée, elle permettra à sa cliente de demeurer dans son condo tout en laissant une belle valeur successorale à son fils.

SA SITUATION FINANCIÈRE