RANSOM, Ronald



À Montréal, le 7 juillet, à l'âge de 72 ans, est décédée Ronald Ransom, époux de Suzanne Lafortune.Outre son épouse, il laisse dans le deuil de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le mardi 11 juillet de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le mercredi 12 juillet dès 9 h 30 au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MassonT : 514 721-4925 -(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront le mercredi 12 juillet à 11 h en l'église Saint-Esprit de Rosemont (2851, rue Masson, Montréal), suivies de l'inhumation au Cimetière de Contrecoeur (rue St-Antoine, Contrecoeur).