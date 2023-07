Entrevue avec Mathieu Betts: il ne perd pas le sommeil en pensant à la NFL

VANCOUVER – Le Québécois Mathieu Betts file le parfait bonheur en Colombie-Britannique et ce serait bien mal le connaître de croire qu’il rêve quotidennement de faire le saut dans la NFL.

• À lire aussi: Et si Mathieu Betts portait les couleurs des Alouettes?

• À lire aussi: Anthony Calvillo montre une mémoire sélective avant le match des Alouettes contre les Lions

• À lire aussi: Les Alouettes se méfient de Vernon Adams fils

«Je suis dans un bon état physique et mental, a convenu le natif de Montréal, samedi, après l’entraînement matinal des Lions tenu à Surrey. Tu ne peux avoir du succès en essayant de voir trop loin devant toi. Je me concentre sur mon travail avec les Lions, une semaine à la fois.»

Les succès de Betts sur la ligne défensive des Lions pourraient laisser croire qu’il est plus près que jamais de la NFL. Avant d’affronter les Alouettes, dimanche à Vancouver, il comptait déjà sept sacs en quatre matchs.

«Je l’ai déjà dit et je le répète : je ne me lève pas le matin en me disant que j’espère avoir une autre opportunité, a indiqué Betts. Je veux bien faire pour moi, mais aussi pour mes coéquipiers et pour aider l’équipe à gagner. Personnellement, c’est vrai que je connais un bon début de saison et c’est toujours bien d’avoir des bonnes statistiques individuelles, mais ce n’est pas l’essentiel.»

L’apport de Bowman et Baron

Après avoir obtenu des essais inattendus avec les Chargers de Los Angeles et les Jaguars de Jacksonville en décembre dernier, Betts est engagé à 100% au sein de son club de la Ligue canadienne de football.

Le Québécois de 28 ans vient par ailleurs expliquer, en partie, ses présents succès avec les Lions par la présence de deux anciens porte-couleurs des Alouettes à ses côtés, soit son entraîneur John Bowman et son fidèle coéquipier Woody Baron.

«On a beaucoup de plaisir et c’est toujours mieux d’être dans un environnement de travail favorable, a-t-il mentionné, au moment de parler de la présence de Bowman, à titre d’entraîneur de la ligne défensive chez les Lions. John est un bon entraîneur au niveau tactique et technique, puis d’un point de vue humain, il a une superbe relation avec ses joueurs.»

«On a eu que très peu de changements sur notre ligne défensive comparativement à la saison dernière, a également noté Betts. Woody Baron en est un qui m’aide beaucoup en mettant une pression verticale sur le quart-arrière. Il fait certainement partie des meilleurs de la Ligue canadienne pour mettre de la pression.»

Le plaisir d’affronter les Alouettes

Baron, 29 ans, n’a peut-être pas connu un passage aussi remarqué que celui de Bowman chez les Alouettes, mais il a pourtant rendu de fiers services au club montréalais de 2018 à 2021. Ayant disputé 14 saisons à Montréal, Bowman fut par ailleurs membre des éditions championnes de la Coupe Grey, en 2009 et 2010. C’était à une époque où Betts, alors adolescent, encourageait fièrement les Alouettes.

À propos du fait d’affronter Montréal cette semaine, Betts admet qu’il aime toujours se mesurer au club de son enfance.

«Honnêtement, je trouve ça tout le temps plaisant d’affronter les Alouettes, même si je ne suis peut-être pas aussi excité qu’à mes premières années [dans la LCF]», a confié l’ancienne vedette du Rouge et Or de l’Université Laval.

Betts en est à sa quatrième saison dans la LCF, considérant l’annulation de la campagne 2020 en raison de la pandémie. Après des débuts moins spectaculaires avec les Elks d’Edmonton, il s’est entendu avec les Lions, à titre de joueur autonome, en février 2022.