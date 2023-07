Épilation à la cire : 4000$ pour une cliente qui s’est fait brûler les parties génitales

Une clinique de soins esthétiques de Westmount a été forcée de payer près de 4000$ à une cliente dont les parties génitales ont été brûlées lors d’une épilation à la cire qui a viré à la catastrophe en 2020.

Une Montréalaise, que nous avons décidé de ne pas nommer afin de protéger son intimité, s’était présentée au Brow Bar de Westmount le 17 août 2020 afin de recevoir un traitement d’épilation à la cire de type brésilien intégral.

« J’ai informé la technicienne [...] que la cire était trop chaude et que c’était douloureux. Elle a diminué la température sur le chauffe-cire, mais elle a tout de suite continué à utiliser la même cire, sans attendre qu’elle refroidisse », a témoigné la cliente dans une mise en demeure qu’elle avait initialement envoyé à l’entreprise.

L’esthéticienne a ensuite appliqué de la cire à un endroit qui avait déjà été épilé.

« J'ai alors ressenti une douleur atroce, j'ai crié, je me suis redressé et j'ai vu du sang sur la table. J'ai demandé ce qui s'était passé et elle a répondu : "Ce n'est rien, tu as tes règles" », a expliqué la dame, précisant qu’elle ne les avait pas.

La cliente, qui réclamait initialement 14 900$, a ensuite mis fin à l’épilation, même si le traitement n’avait pas été complété. La gérante de la succursale lui a proposé de terminer la séance dans un autre centre de la même bannière.

La responsable du Brow Bar de Westmount l’a par la suite contactée au téléphone, affirmant qu’elle avait discuté avec la technicienne et qu’elles en étaient venues à la conclusion qu’il s’agissait de saignements liés aux menstruations.

« J'ai trouvé cette déclaration fausse et non documentée très insultante et impolie », a indiqué la cliente dans sa mise en demeure.

La gérante de l’établissement a toutefois admis à l’audience au palais de justice de Montréal que les photos des lésions « démontrent effectivement une situation anormale ».

« C’est une technique où on doit bien maîtriser la cire, parce que la zone est fragile, très vascularisée, elle peut être un peu relâchée. [...] Idéalement, il faut que ce soit une esthéticienne d’expérience qui fait ça », a indiqué au Journal Isabelle C. Caron, présidente de l’Association des professionnels en électrolyse et soins esthétiques du Québec.

À l’hôpital

La cliente a dû se rendre à l’hôpital après l’épilation, où elle a reçu des points de suture sur ses lèvres vaginales. Elle a subi des lacérations de près de 5 cm de longueur et 1,5 cm de profondeur et a été sérieusement brûlée dans cette région, ont démontré des documents médicaux.

« La mauvaise qualité des traitements reçus par [la cliente], soit la cire beaucoup trop chaude constitue la cause directe des brûlures qui elle a subies », a tranché la juge Brigitte Gouin de la division des Petites créances de la Cour du Québec en juin dernier.

La magistrate a donc condamné le Brow Bar à verser 3900$ à la cliente, dont 1300$ pour rembourser la physiothérapie du plancher pelvien qu’elle a dû entreprendre par la suite.