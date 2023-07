Et si Mathieu Betts portait les couleurs des Alouettes?

VANCOUVER - Il y a de ces joueurs qu’on préfère avoir dans notre équipe plutôt que chez l’ennemi. C’est sans doute le cas du joueur de ligne défensive Mathieu Betts, des Lions de la Colombie-Britannique.

«Je ne peux pas me prononcer sur un joueur qui est sous contrat avec une autre équipe, je pourrais être accusé de maraudage, a sagement répondu le directeur général des Alouettes Danny Maciocia, lorsqu’interrogé sur la possibilité de voir Betts porter un jour les couleurs du club montréalais. Ceci dit, je ne peux pas croire qu’il y aurait une seule équipe dans la Ligue canadienne de football présentement qui n’aimerait pas l’avoir.»

Avant même le match prévu entre les Alouettes et les Lions, dimanche soir au BC Place, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval comptait déjà sept sacs du quart-arrière en quatre parties.

«Je ne suis pas surpris, il a toujours été meilleur que tout le monde, a pour sa part qualifié le botteur des Alouettes David Côté, à propos de son ancien coéquipier du Rouge et Or. C’était une question de temps avant qu’il domine dans la Ligue canadienne de football.»

«On a gagné la Coupe Vanier ensemble en 2018 et disons que ç’avait aidé beaucoup d’avoir Mathieu Betts dans notre équipe pour remporter ce championnat, a ajouté Côté. Plus tôt, avant même la grande finale, je me souviens qu’à la Coupe Dunsmore, contre les Carabins [de l’Université de Montréal], il avait réussi deux sacs du quart, sur la même séquence offensive de l’adversaire, en fin de match. C’était incroyable!»

Mauvais souvenirs pour Maciocia

Danny Maciocia, qui était alors l’entraîneur des Carabins, s’en souvient trop bien.

«Ce ne sont pas des bons souvenirs, a convenu Maciocia, en riant. Je m’en rappelle très bien. On avait besoin d’aller chercher des points et Betts avait rejoint deux fois notre quart-arrière derrière la ligne de mêlée en fin de match.»

«Betts est le joueur le plus dominant que j’ai vu durant mon parcours universitaire, a statué le directeur général des Alouettes. On ne pouvait isoler un bloqueur sur lui et y aller à un contre un. Il fallait le doubler et utiliser d’autres joueurs pour le freiner.»

Le plan de match des Alouettes

Évidemment, la LCF montre un niveau de jeu nettement supérieur, mais de la façon dont Betts se comporte depuis le début de la saison, il va sans dire que les Alouettes devaient en tenir compte dans leur plan de match en vue de la rencontre de dimanche.

«La clé est de montrer différentes protections, en le doublant ou en utilisant un autre joueur comme le porteur de ballon pour le bloquer partiellement, a déterminé Maciocia, en utilisant le terme "chip", dans le jargon du football. Là où Betts est vraiment efficace, c’est sur son départ vers le quart-arrière, et il faut essayer de le ralentir un peu.»

«On voit qu’il est de plus en plus habitué dans le système des Lions, où John Bowman, une légende de la LCF, est son entraîneur, a complété Côté. Mathieu prend sa place et joue très bien depuis le début de la saison.»