GAUDETTE, Yvon



À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 3 juillet 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé Yvon Gaudette, époux de Thérèse Noury.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martine (Luc Bédard), Brigitte (Jean-François Beaulieu) et Luc (Geneviève Lambert), ses petits-enfants Albert, Charles, Loïc, Camille et Justine, son frère, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 16 juillet 2023 de 13h à 17h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.