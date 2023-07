Femme nue et ligotée à Gatineau: un suspect de 36 ans arrêté

Un homme de 36 ans a été arrêté vendredi en lien avec une agression survenue la semaine précédente, où une femme avait été retrouvée nue et ligotée, avec un sac sur la tête, selon ce qu’avaient relaté des témoins.

• À lire aussi: Une femme aurait été retrouvée nue et ligotée à l’extérieur d’une résidence de Gatineau

«Ce crime a généré un sentiment d'insécurité au sein de la population, plus particulièrement dans le secteur concerné. [...] Bien que plusieurs démarches d'enquête soient toujours en cours, nous tenions à aviser les citoyens et les citoyennes de l'arrestation de cet individu», a indiqué vendredi Mariane Leduc, responsable des communications et des relations avec la communauté pour le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Le 30 juin dernier, le SPVG avait reçu un appel au sujet d’une femme en détresse sur la rue Taschereau dans le secteur de Hull à Gatineau.

À l’arrivée des services d’urgence sur les lieux, des voisins avaient déjà porté secours à la femme, qui a ensuite été transportée en centre hospitalier, a relaté le SPVG par communiqué vendredi.

Ces derniers, rencontrés par TVA Nouvelles, avaient raconté avoir entendu des cris, avant de découvrir la femme en état de choc, nue et ligotée, qui tremblait.

Tard en après-midi vendredi, les enquêteurs ont finalement passé les menottes à un résident de 36 ans du même secteur.

«Celui-ci sera rencontré par les enquêteurs au cours des prochaines heures. Il va demeurer détenu afin de comparaître sous divers chefs d'accusations», a précisé le corps policier par écrit.

Même si l’enquête est toujours en cours, la police a tenu à partager rapidement l’arrestation, pour rassurer les citoyens du secteur.

«Lorsqu'il sera possible de le faire, nous communiquerons plus de détails quant à cet homme et au contexte du crime», a précisé Mariane Leduc.

Toute personne ayant de l'information au sujet de ce crime peut communiquer avec la ligne Info du SPVG au 819 243-4636, option 5.