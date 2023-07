Foo Fighters: pourquoi on aime autant Dave Grohl

Il est l’archétype de la star du rock, le gars avec qui on voudrait tous être amis (pour qu’il nous raconte des milliers d’histoires de studio et de tournée). Québec renouera samedi soir avec Dave Grohl lors du retour sur les plaines d’Abraham des Foo Fighters. Pourquoi on l’aime tant, Dave? Voici quelques pistes de réponses.

C’est un guerrier

Qui a oublié son été abracadabrant de 2015? En juin, en Suède, il s’est cassé une jambe en tombant de scène, mais a quand même fini le concert. Puis, à Québec, en dépit de la jambe dans le plâtre de Grohl, les Foo avaient insisté pour jouer quatre chansons, même si un violent orage rendait la tenue d’un spectacle périlleuse. C’est bien simple, si Dave Grohl était un joueur de hockey, il aurait pris part à un match de la finale de la Coupe Stanley avec une cheville fracturée et une épaule disloquée.

C’est un ex-Nirvana

Juste le fait d’avoir côtoyé Kurt Cobain au sein du groupe qui a changé la face du rock au début des années 1990 fait de lui un personnage fascinant. En 2018, lors du retour des Foo Fighters au FEQ, on avait entendu un petit bout de la mélodie de Smells Like Teen Spirit. Un classique de Nirvana au complet cette année? C’est hautement improbable, mais on peut se permettre de rêver.

Il aime les jeunes musiciens

Pendant la pandémie, Grohl a développé une amitié à distance avec une batteuse prodige de 12 ans du Royaume-Uni, Nandi Bushell. Leur drum battle a fait sensation sur le web et a montré qu’en plus de savoir divertir des foules de plusieurs milliers de personnes, le rockeur au cœur tendre sait mettre en lumière le talent des jeunes musiciens. Il a aussi fait la même chose avec un jeune batteur japonais de 9 ans et a invité sur scène un gamin de 10 ans, à Kansas City, pour une reprise d’Enter Sandman.

Il ne fait pas de discrimination

Dave Grohl a dit un jour qu’il n’existe pas de plaisirs coupables quand on écoute de la musique. Autrement dit, ne laissez personne vous dire que ce que vous aimez est quétaine. Il a lui-même mis son enseignement en pratique en devenant copain avec Rick Astley, icône pop des années 1980 de qui des puristes aimaient se moquer. Il l’a même invité à chanter Never Gonna Give You Up durant des prestations des Foo Fighters. «C’est le septième membre du groupe», a déjà déclaré Grohl.

C’est un grand sensible et un gars de famille

Le dernier album des Foo Fighters, paru ce printemps, est un hommage à son grand ami, le batteur Taylor Hawkins, décédé subitement en 2022, et à sa défunte maman. Père de trois enfants, Grohl a enrôlé sa fille Violet, 17 ans, que l’on voit régulièrement faire les chœurs durant les concerts de la tournée actuelle du groupe.