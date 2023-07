Le Québec doit aussi honorer ses femmes remarquables

Il est inconcevable que parmi les 29 personnalités remarquables qui ont eu droit à un hommage rendu par l’État lors de leur décès, on ne retrouve que deux femmes – toutes deux étant d’ex-politiciennes – dans toute l’histoire du Québec.

Cette réalité est encore revenue à la surface avec le décès de la grande Denise Bombardier, cette semaine.

Une seule femme a eu droit à des funérailles nationales, soit Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme élue à l’Assemblée nationale et grande féministe. Puis, une commémoration nationale a eu lieu lors du décès de Lise Payette, en 2018.

Décision du premier ministre

La décision d’offrir à la famille des funérailles nationales appartient au premier ministre. Elle ne repose sur aucun critère objectif, si ce n'est les réalisations et la personnalité de la personne disparue.

Longtemps exclues des rôles de pouvoir et de l’espace public en général, les femmes prennent de plus en plus la place qui leur revient. Aussi un nombre grandissant de femmes exceptionnelles issues de divers milieux laissent leur marque.

On pourrait penser à Thérèse Casgrain, grande militante pour les droits des femmes, à la célèbre écrivaine Anne Hébert, à la chirurgienne Lucille Teasdale, à la peintre Marcelle Ferron, ou encore à la poétesse Michèle Lalonde, auteure de Speak White.

Faire mieux à l’avenir

Dans le cas de Mme Bombardier, l’option n’a pas été considérée par le gouvernement du Québec.

Il faut bien entendu respecter la volonté de la famille de Denise Bombardier. Son mari, James Jackson, affirmait dans nos pages qu’elle «ne voulait pas trop de chichi, pas trop de spectacle», et qu’elle aurait souhaité une cérémonie simple, sans grande pompe.

Mais il faut tout de même en profiter pour prendre acte du fait que les autorités politiques peinent à reconnaître, chez nous, la contribution de nombre de femmes dans notre société. Et y réfléchir pour faire plus et mieux dans l’avenir.