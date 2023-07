Immigration: des délais de parrainage deux fois plus longs au Québec qu'ailleurs au Canada

Les délais de traitement pour les dossiers de parrainage familial sont deux fois plus longs au Québec que dans le reste du Canada, dénoncent des avocats spécialisés, qui pointent du doigt les seuils d’immigration imposés par la CAQ.

En date du 2 mai 2023, près de 37 000 dossiers de demandes de parrainage pour les regroupements familiaux – qui ont été préalablement approuvés par Québec – étaient en attente de traitement, alors que la cible d’admission est d’environ 10 600 pour la présente année.

Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, a été renversé par ces données, qui ne sont pas précisées dans les plans d’immigration du Québec.

«Une vraie bombe, réagit-il. Le Québec demande au Canada de traiter ce nombre-là [10 600], mais il y a trois fois plus de dossiers dans la machine. C’est ça qui crée les délais de traitement.»

Courtoisie

Cet avocat, qui cumule une trentaine de dossiers dont l’attente dépasse un an, a même un client qui est décédé dans l’intervalle.

Jusqu’à 24 mois d’attente

Depuis peu, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) présente les délais de traitement du Québec séparément du reste du pays, tant la différence est importante.

Les délais pour faire venir au Québec un époux ou un conjoint de fait vivant à l’étranger sont de 24 mois. À l’extérieur du Québec, c’est 14 mois.

«Avec 8,8 millions d’habitants au Québec et une cible de 10 600 pour la réunification des familles, c’est certain qu’il y a des dossiers qui vont s’accumuler au bureau du fédéral», se désole Me Ismaël Boudissa, de l’Association des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI).

Courtoisie

Les seuils d’immigration en général préoccupent énormément l’AQAADI, mais la réunification des familles représente un volet plus sensible.

«C’est certain que pour le parrainage, ç’a une autre dimension plus émotive, parce qu’on est loin des êtres chers, fait-il valoir. [Le gouvernement] considère comme un privilège, plutôt qu’un droit, que d’être avec nos proches.»

L’association suit ce dossier de très près et prépare des interventions, en lien avec la consultation sur la planification de l’immigration permanente 2024-2027 prévue en septembre prochain.

Au cabinet de la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, on indique être «sensibles au stress vécu par les familles en lien avec les délais de traitement dans le programme de regroupement familial».

«Nous travaillons en étroite collaboration avec Ottawa sur des pistes de solution qui permettraient de réduire ces délais rapidement. Cela dit, le Québec fixe ses seuils d’immigration de manière à garder un équilibre entre la nécessité de combler des besoins de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs stratégiques et les considérations humanitaires, tout en contribuant à renverser la tendance du français au Québec et à Montréal en particulier.»

Des délais de traitement qui s’éternisent

– Parrainage d’un époux ou conjoint de fait vivant à l’étranger:

Québec: 24 mois

Hors Québec: 14 mois

– Parrainage d’un époux ou conjoint de fait vivant au Canada:

Québec: 26 mois

Hors Québec: 11 mois

– Parrainage d’un parent ou grand-parent:

Québec: 45 mois

Hors Québec: 23 mois

Source: Immigration et citoyenneté Canada

Délais de traitement: prêts à quitter le Québec

Exaspéré par les délais de traitement pour les dossiers de parrainage, un homme de Montréal songe à quitter le Québec avec sa conjointe d’origine péruvienne, afin qu’elle puisse obtenir plus rapidement son visa de résidence permanente.

Evelyn Bustamante vit à Montréal avec son conjoint, Mathieu Olivier, depuis décembre 2020. Ils se sont rencontrés au Pérou en 2018, alors que Mme Bustamante était guide touristique.

Mme Bustamante, âgée de 42 ans, a présentement un visa de résidence temporaire et un permis de travail. Elle occupe un emploi dans un supermarché et parle couramment l’espagnol, le français et l’anglais. Le couple répond également aux critères de parrainage.

Courtoisie

Mais malgré son profil d’immigrante parfait, le visa de résidence permanente se fait attendre depuis plus d’un an et demi. Il s’agit d’un stress énorme pour le couple qui attend après ça pour poursuivre son projet de vie commune en toute quiétude.

Obtenir ce statut régulariserait la situation de Mme Bustamante et elle aurait, notamment, droit à la RAMQ et aussi de retourner aux études, afin d’obtenir une équivalence dans son domaine de profession en tourisme.

«Nous ne sommes plus dans la vingtaine. On est limite pour des plans de vie commune, comme avoir un enfant», se désole M. Olivier, âgé de 44 ans.

Courtoisie

Parfaitement intégrée

Le couple est prêt à quitter la province, pour accélérer le processus.

«L’échéance va arriver pour renouveler son statut de résidente temporaire et encore là, ça prend plusieurs mois. J’ai avisé mon avocat que j’étais ouvert à aller ailleurs au Canada», poursuit-il.

Mais le Québec, qui vit une pénurie de main-d’œuvre, se passerait d’une immigrante exemplaire, selon M. Olivier.

«Legault dit que ça prend du monde qui parle français. Elle est parfaitement trilingue, réitère M. Olivier. Elle est un atout pour le Québec. Aller ailleurs au Canada, je suis prêt à le faire, mais je trouve que c’est ordinaire de la part du gouvernement.»

Mme Bustamante est déjà très bien intégrée à la culture québécoise, poursuit-il.

«À son travail, elle aide même les immigrants hispanophones à s’intégrer et à parler français», termine M. Olivier.