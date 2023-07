J’ai tellement hâte de voir le prochain film de Denys Arcand!

C’est le 5 octobre prochain que sortira Testament, le dernier (et si je me fie au titre, quand je dis «dernier», ce n’est pas «le plus récent» mais bel et bien «le dernier») film de Denys Arcand.

J’ai tellement hâte de voir ce film que je compte littéralement les dodos qu’il me reste à faire avant sa sortie!

Comme quand j’étais enfant et que mon père nous promettait, à ma sœur et à moi, de nous emmener au parc Belmont pendant les vacances de la construction.

Le monde à l'envers

Si je me fie à ce que j’ai lu, Arcand nous fera partager le désarroi d’un homme de 70 ans (incarné par son alter ego Rémy Girard) qui a perdu tous ses repères dans un monde dominé par la rectitude politique.

Il regarde la société dans laquelle il vit et il ne reconnaît plus rien.

Toutes les valeurs humanistes qu’il a passé sa vie à défendre ont pris le bord.

J’ai hâte de voir ce film, car c’est exactement comment je me sens.

Je regarde le monde et je ne comprends plus rien.

La gauche qui luttait contre la censure prône la censure!

Les antiracistes qui voulaient qu’on cesse de juger les gens par la couleur de leur peau jugent les gens par la couleur de leur peau!

Les féministes qui brûlaient leur soutien-gorge tripent sur le voile!

Les artistes qui luttaient bec et ongles pour protéger leur liberté et leur indépendance acceptent sans broncher des contraintes idéologiques qui étouffent et menacent leur liberté et leur indépendance!

Beaucoup de gens se sentent comme Denys Arcand. On regarde le monde, et on se dit: «WTF?»

Les militants qui bouffaient des curés sont devenus des curés!

La jeunesse qui brandissait avec fierté le drapeau du Québec trouve le nationalisme toxique!

Les acteurs du milieu culturel qui prônaient le mélange, la mixité et le métissage érigent des murs entre les communautés afin de «protéger» la pureté des cultures!

Les profs qui voulaient élever leurs élèves ne cessent de baisser la barre!

Bref, le monde est sens dessus dessous.

Ce qui était en haut est en bas et ce qui était en bas est en haut.

On assiste à un renversement complet des valeurs que j’ai passé mes jeunes années à défendre.

Et on me dit que j’ai changé?

Mais c’est le monde qui a changé, moi je suis resté à la même place!

Surprise sur prise

Je discute souvent avec des artistes, des chroniqueurs et des intellectuels aux cheveux gris, et ils se sentent tous comme le héros du film de Denys Arcand.

Ils regardent le monde et ils se disent: «WTF?»

Coudonc, y a-tu quelqu’un qui est entré dans la maison pendant qu’on dormait et qui a tout changé tous les meubles de place?

On ne retrouve plus rien! On ne reconnaît plus rien!

Le monde ressemble à un sketch de Suprise sur prise! Je m’attends toujours à ce que Marcel Béliveau sorte d’un buisson et me dise: «Ahahaha, Richard, on t’a bien eu!»

Je comprends que Denys Arcand (qui a réalisé son premier long métrage en 1962) veuille accrocher ses patins. L’homme a tout donné et a le droit de se reposer.

Mais j’espère qu’il reviendra sur sa décision.

Car on a besoin de lui plus que jamais. Lui et tous les autres vieux bougonneux.

Qui n’ont plus rien à prouver et qui se foutent de l’opinion des autres.

Le mauvais Mitterrand

Jeudi, dans ma chronique portant sur la confrontation entre Denise Bombardier et l’écrivain Gabriel Matzneff, j’ai écrit que François Mitterrand faisait partie du club des auteurs sulfureux qui n’ont jamais caché leur attirance pour les très jeunes hommes.

Je voulais bien sûr dire Frédéric Robert, son neveu, qui dans son roman autobiographique La mauvaise vie avoue avoir fréquenté des bordels d’éphèbes à Bangkok.

Le président François Mitterrand, lui, aimait les femmes majeures et vaccinées.

D’ailleurs, la légende veut qu’il ait courtisé notre Denise nationale.

Désolé pour ce malheureux lapsus.

Xavier, ne nous quitte pas!

Comme Quentin Tarantino, Xavier Dolan a annoncé qu’il quittait définitivement le cinéma.

L’échec de ses deux derniers films lui aura enlevé le goût de réaliser des longs métrages.

Étant un grand fan de Dolan, cette nouvelle m’attriste.

Une idée, comme ça: lorsqu’il s’est senti en panne d’inspiration et au bout du rouleau, Fellini a tourné un film sur un réalisateur en panne d’inspiration et au bout du rouleau. Ça a donné 81⁄2, son chef-d’œuvre.

La mort du cinéma d’auteur, les gens qui délaissent l’art pour le divertissement... Il me semble que ce sont de bons thèmes pour un film, non?

Un homme ou une femme?

En Angleterre, une pédophile transgenre a évité la prison, car les autorités ont pris trop de temps à se demander si on devait l’envoyer dans une prison pour femmes ou une prison pour hommes.

On est rendu là, les amis!

Faudra-t-il construire des pénitenciers pour criminels non binaires? Queers? Intersexes?

Avant, on se disputait au sujet du sexe des anges. Aujourd’hui, on se dispute au sujet du sexe des criminels.

C’est ce qui arrive quand on se base sur le «ressenti» et non sur la biologie. Qui, rappelons-le, est une science.