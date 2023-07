Kim Kardashian « a appris la grâce » de son père Robert Kardashian

Kim Kardashian a « appris la grâce » auprès de son défunt père Robert Kardashian.

Dans une interview pour Vogue Italia, la star de télé-réalité a abordé ses souvenirs de l'avocat décédé en 2003. «J'ai vu comment il travaillait sur une affaire précise et je l'observais, a-t-elle raconté. J'ai appris la grâce de mon père et comment être vraiment calme et sereine et je pense que je le suis aussi beaucoup.»

La fondatrice de Skims a poursuivi: «Il disait: "Hé, viens ici, il faut qu'on parle de ça."»

Elle a ensuite indiqué que sa mère, Kris Jenner, n'était souvent pas aussi gracieuse que lui lorsqu'il s'agissait de gérer les problèmes familiaux. «Quand ma mère se mettait en colère, c'était assez drôle parce qu'elle se trompait de prénoms. Elle me criait dessus et disait: "Kourtney, Kylie, peu importe ton nom, viens ici!"», a-t-elle ajouté.

Le père de la star des Kardashians est connu pour avoir fait partie de l'équipe de défense d'O.J. Simpson lors du célèbre procès pour meurtre du sportif, en 1995.

Suivant les traces de son père, la star de 42 ans a repris les études pour devenir elle-même avocate. Elle a travaillé sur le dossier d'Alice Marie Johnson, qui a été libérée d'une peine de prison à perpétuité en 2018.