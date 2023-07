La carrière de Raymond Bouchard en cinq photos souvenirs

Il y a 40 ans !

En 1983, le comédien de 37 ans campait le rôle de l’homme politique Aldo Vincelli, personnage clé du téléroman de TVA Une vie... Ce n’était que le début de la grande aventure télé. Il a jusqu’à maintenant joué dans plus de trente séries télé, dont Scoop, Annie et ses hommes et Lance et compte.

De la scène à la télé

Hiver 1990, le comédien natif de Lauzon (Lévis), qui avait cofondé en 1971 Le Théâtre du Trident de Québec, allait bientôt couper barbe et moustache pour reprendre son personnage d’homme d’affaires dans la série de Radio-Canada L’Or et le papier, co-écrite par Guy Fournier. Il enchaînait désormais les rôles autant sur scène qu’à la télé.

Récompense

Aux côtés de Catherine Leprince en 1990, il y a 32 ans, dans la série télé L’Or et le papier, une co-production avec la France, dans la peau de l’ambitieux homme d’affaires Raymond Laflamme, l’un des rôles marquants de sa carrière. Il recevra d’ailleurs cette année-là le Prix Gémeau du meilleur acteur dramatique.

De film en film

En 1990, devant une affiche du film culte Ding et Dong, réalisé par Alain Chartrand. Le comédien y interprète le rôle d’un jovial et véreux gérant d’artistes, aux côtés de Claude Meunier, Serge Thériault et Sophie Faucher. Raymond Bouchard a joué en carrière dans une trentaine de films et doublé une cinquantaine de personnages pour le cinéma.

La Grande Séduction

Juin 2003, en entrevue pour parler du film de Ken Scott réalisé par Jean-François Pouliot, La Grande séduction, qui s’avéra un énorme succès. Raymond y joue le maire du petit village de Sainte-Marie-la-Mauderne, prêt à tout pour attirer un médecin dans son bled. Il sera nommé au gala des prix Jutra pour ce rôle.