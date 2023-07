Le chaos en France est-il exportable au Québec?

Les violences urbaines qui secouent la France depuis bientôt une semaine sont-elles exportables au Québec? Les jeunes casseurs qui dévalisent les commerces ou incendient des mairies sont-ils manipulés à travers les réseaux sociaux par une vague de mécontentement résultant de profondes frustrations issues d’inégalités sociales et de racisme systémique? Quel est ce malaise qui inspire autant de jeunes à se révolter à la suite de l’assassinat par un policier d’un jeune de 17 ans? La France est-elle devenue une société figée qui n’offre aucun avenir à sa jeunesse?

Au Québec, avons-nous des leçons à tirer d’un tel chaos qui nous rappelle à s’y méprendre celui de mai 1968 où la révolte étudiante entraîna un mouvement de contestation mondial qui remettait en question l’ordre établi, réclamant des réformes sociales et économiques? Sommes-nous à l’abri d’une telle dérive, que certains associent à tort ou à raison aux vagues migratoires?

Pourtant, des signes avant-coureurs ne trompent pas sur ce qui nous attend si rien n’est fait pour prévenir un tel chaos.

Immigration massive

Le Canada et le Québec se sont donné des politiques d’ouverture à l’arrivée massive d’immigrants pour combler le manque de main-d’œuvre chronique et le vieillissement accéléré de la population. Sommes-nous bien préparés à accueillir autant de nouveaux arrivants?

Pas besoin d’être un prophète de malheur pour constater les ratés de nos gouvernements, qui souvent détournent le regard sans se préoccuper des coûts économiques et sociaux de la détérioration de la solidarité dans les grands centres urbains. Par exemple, que peuvent faire les villes de Montréal et de Laval face à la montée de la violence des gangs de rue captivés par l’argent facile des rackets de la drogue et de la prostitution?

Le manque de logements décents, la création de ghettos et la méfiance envers la police, muselée par une certaine gauche caviar, favorisant ainsi l’émergence de quartiers urbains où règne de plus en plus l’anarchie mafieuse comme en France.

Dans un tel contexte, l’immigration devient davantage un bouc émissaire facile pour ne rien changer à nos politiques d’accueil et d’intégration sociale.

Éducation civique communautaire

Notre défi: une mobilisation pour combattre l’isolement, les inégalités et la pauvreté grâce à un service et une éducation civique communautaire.

«La nature humaine a horreur du vide», tel est le dicton qui devrait nous inspirer pour nous mobiliser collectivement afin d’éviter un chaos économique et social qui favorisera si rien n’est fait, le chacun pour soi. Comment y parvenir? Par l’accès à l’éducation civique afin de combattre les inégalités et la pauvreté endémique.

Favorisons les échanges entre les institutions d’enseignement universitaire et collégial auprès des milieux défavorisés. Instaurons un service civique communautaire, sans bureaucratie excessive, permettant à tous de favoriser l’entraide et le civisme en faisant ressurgir les compétences de chacun.

Je sais, je suis un idéaliste, mais je crois au potentiel de chacun, et ce, sans jugement ni a priori. Engageons-nous à communiquer et mieux connaître les besoins et la culture de chacun. Nous sommes une société riche et pleine de ressources, mettons-les au service des plus démunis afin d’élever la conscience civique de chacun. Que vous soyez retraité, étudiant, ayant un travail manuel ou professionnel, votre talent peut servir à combler le vide dont la nature humaine a besoin, particulièrement les nouveaux arrivants au Québec.

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique