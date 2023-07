Le climat de Silverstone ne sourit pas à Lance Stroll en qualifications

Lance Stroll est resté un peu sur sa faim après la séance de qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, lui qui n’a pu établir que le 12e meilleur temps, samedi.

Le circuit de Silverstone a été frappé par plusieurs épisodes de pluie, ce qui a rendu la piste assez difficile à manœuvrer dans les premiers instants. Le tracé s’est rapidement asséché, mais certains virages restaient difficiles à aborder.

Il fallait sortir des puits au bon moment afin de bénéficier des meilleures conditions de route, ce qui a un peu nui au Québécois.

«Je crois qu’il était possible de faire mieux en qualifications aujourd’hui, a avoué Stroll sur le site web de l’écurie Aston Martin. Le drapeau rouge nous a forcés à utiliser un troisième jeu de pneus en Q1, ce qui voulait dire que nous n’avions plus de nouvelles gommes pour Q2 et que ça nous donnait un pas de recul par rapport aux autres.»

Malgré l’immobilisation complète de la voiture de Kevin Magnussen (Haas) en fin de Q1, le Montréalais n’a rencontré aucune difficulté à passer à l’étape suivante.

Des nuages à l’horizon

Néanmoins, le chrono de 1 min 28,896 s de Stroll n’a pas été suffisant pour accompagner son coéquipier Fernando Alonso en Q3. De plus, l’un de ses tours a été annulé puisqu’il a dépassé les limites de pistes.

On a également vu le pilote de 24 ans avoir maille à partir avec Esteban Ocon (Alpine) durant leur tour de préparation. Le Français et le Québécois sont passés bien près de se toucher, et ni un ni l’autre ne partira dans le top 10.

«[C’était] l’une des séances de qualification les plus difficiles de l’année, en raison de la piste qui s’assèche, de la menace constante de la pluie et du drapeau rouge avant la fin de Q1», a témoigné le directeur d’Aston Martin, Mike Krack.

Participant à Q3, Alonso n’a pas été à la hauteur sous un ciel qui s’était bien dégagé. Il partira neuvième, bien loin de Max Verstappen (Red Bull) et des surprenantes McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

«C’est une longue course demain et l’AMR23 se comporte bien, alors je ferai de mon mieux pour me battre dans le peloton et donner un bon spectacle à nos partisans locaux», a quant à lui ajouté Stroll, qui anticipe déjà la course de dimanche.