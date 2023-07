Jeu vidéo : Nintendo lance la quatrième aventure des Pikmins et nous l'avons testé en primeur à New York

NEW YORK | Ils sont hauts comme trois pommes, colorés et absolument craquants. Et ils sont de retour pour une quatrième aventure, après une décennie entière d’absence. Le Journal a suivi la trace des Pikmins jusque dans un loft commercial de la Grosse Pomme, le mois dernier, pour faire plus ample connaissance avec eux.

Vous connaissez les Pikmins ? Ces petites créatures colorées aux traits végétaux sont aussi adorables qu’elles sont serviables et dociles. Elles ont en effet comme principale mission d’obéir à leur maître pour accomplir différentes tâches de transport de matériaux, de destruction de barrières et de neutralisation d’ennemis.

Il y en a d’ailleurs plusieurs variétés, leur couleur déterminant les aptitudes de chacune d’entre elles. Les Pikmins bleus, par exemple, sont habiles dans l’eau, tandis que les jaunes sont capables de tolérer – et conjurer – l’électricité et les roses sont dotés d’ailes pour voler.

Ah, et ces bestioles évoluent dans un monde surdimensionné en raison de leur petite taille ; pensez à l’univers des films Chérie, j’ai réduit les enfants, version bédéesque. Bref, c’est carrément irrésistible.

Ces créatures ont d’abord fait leur apparition sur les consoles GameCube il y a plus de 20 ans avant de faire le saut vers la Wii U en 2013. Dormantes depuis une décennie, elles s’apprêtent à revenir en force avec une quatrième aventure qui démarrera plus tard ce mois-ci sur Nintendo Switch.

À quoi s’attendre de cette nouvelle épopée ? Le Journal est allé à New York en apprendre davantage dans le cadre d’une séance d’essai organisée en amont de l’arrivée de Pikmin 4 en magasins.

Expédition spatiale

Cette fois-ci, le joueur aura pour tâche de se rendre sur une planète éloignée pour rescaper l’équipage d’un navire s’y étant lui-même échoué lors d’une mission de sauvetage. Afin de réunir ses comparses esseulés, il devra bâtir son armée de Pikmins pour explorer cette région extraterrestre recelant des trésors, certes, mais également des ennemis de divers acabits.

Un constat s’impose rapidement lors de cet essai d’une soixantaine de minutes auquel l’auteur de ces lignes a été convié : Pikmin 4 n’est pas un simple chapitre supplémentaire dans la populaire saga vidéoludique. Résolument plus moderne, plus abouti et plus complet, ce nouveau jeu s’impose comme une aventure à part entière faisant d’ailleurs office de porte d’entrée aux novices.

Car, non, pas besoin de connaître les détails de la franchise ni les mécaniques et personnages des jeux précédents. L’entrée en matière est ici fluide, instinctive et franchement agréable pour ceux qui n’ont jamais pris les commandes d’une armée de Pikmins, sans pour autant devenir abrutissante pour les érudits en la matière. Bref, c’est un univers particulièrement invitant pour quiconque y fait ses premiers pas.

Des nouveautés

Tant les novices que les experts feront donc ici la découverte de nouveaux alliés : d’abord le chien Otchin, compagnon bipède d’une aide précieuse, capable autant de trimbaler une horde de Pikmins que de mordre, sauter, nager ou encore se ruer vers différents ennemis ou surfaces pour les endommager. Le joueur peut d’ailleurs permuter entre Otchin et son personnage d’explorateur pour atteindre différentes zones et varier ses approches stratégiques.

Autre ajout pour ce quatrième volet ? Les Pikmins se déclinent – et se cultivent – désormais en de nouvelles teintes et variétés, les Pikmins glace et Pikmins luisants s’ajoutant à l’écurie de bestioles. Le premier viendra geler ennemis et surfaces liquides, tandis que le second pourra éclairer la voie lors d’expéditions nocturnes. Car, oui, cette fois-ci, le joueur pourra quitter le confort de son vaisseau pour explorer les environs du crépuscule jusqu’à l’aube.

Mais la pièce de résistance de toutes ces nouveautés demeure les duels Dandori, un mode de jeu au cours duquel le héros devra affronter un adversaire – contrôle par l’intelligence artificielle ou un second joueur – dans une chasse au trésor. Le but : récolter le plus de trésors possible en quelques minutes... quitte même à voler ceux de son opposant.

Les Pikmins sont donc bel et bien de retour. Et ils semblent être dans une forme remarquable, selon ce qu’a pu constater Le Journal. Il faudra attendre le 21 juillet pour partir en mission avec Pikmin 4, mais les plus impatients peuvent d’ores et déjà mettre la main sur une démo gratuite offerte depuis quelques jours.

Les frais de transport et d’hébergement pour ce voyage ont été assurés par Nintendo.

Pikmin 4 sera disponible sur Nintendo Switch à compter du 21 juillet.