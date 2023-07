Margarine ou beurre: faire le meilleur choix

Un débat qui ne date pas d’hier. Dans le cas de la margarine, on gagne sur certains points, notamment avec la teneur en gras saturés. Par contre, la liste d’ingrédients s’allonge avec la présence notamment d’huiles de palme et de palmiste modifiées. Qui l’emporte?

Si la différence en gras saturés est importante, la littérature scientifique actuelle remet en question l’influence réelle de certains gras saturés sur la santé cardiovasculaire. Si ce débat n’est pas clos, il semble que ces gras seraient moins nocifs qu’on l’a d’abord pensé.

Qui plus est, on accorde plus d’importance que jamais à la liste d’ingrédients. Selon la classification des degrés de transformation alimentaire (NOVA), la margarine devient un aliment ultratransformé, une catégorie que l’on cherche à réduire le plus possible dans son alimentation.

D’autres options

L’utilisation de beurre ou de margarine peut être grandement réduite en utilisant davantage les huiles végétales, lesquelles apportent plus de bienfaits salutaires. Les huiles d’olive, de caméline et de canola sont toutes de bonnes options qui mettent de l’avant les bons gras. Des huiles au goût neutre, comme l’huile de canola, peuvent très bien se substituer au beurre ou à la margarine dans les recettes de desserts. Quant à votre tartinade sur vos rôties du matin, les beurres de noix sont de loin supérieurs au beurre ou à la margarine. Économique et nutritif, le beurre d’arachides l’emporte et est apprécié de tous. Finalement, les options étant nombreuses, le beurre et la margarine peuvent devenir des aliments d’occasion!

Exemple de la liste d'ingrédients pour de la margarine populaire reconnue pour la santé du cœur:

Ingrédients: huile de canola 74%, eau, huiles de palme et de palmiste modifiées 6%, sel, babeurre en poudre 0,2% (lait), arômes naturels, acide lactique, palmitate de vitamine A (vitamine A), Vitamine D3, bêta-carotène, lécithine de soja, EDTA de calcium disodique.

Liste d’ingrédients pour le beurre:

Crème, sel

Côté valeur nutritive, les deux produits sont très similaires, à la différence de la teneur en gras saturés.

Margarine non hydrogénée salée (10 g ou 2 c. à thé)

70 calories

8 g (1 g de gras saturés)

70 mg de sodium

10% de vitamine A

Beurre salé (10 g ou 2 c. à thé)

70 calories

8 g de gras (5 g de gras saturés)

75 mg de sodium

10% de vitamine A