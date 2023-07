5 questions à Nadia Lakhdari, créatrice et coscénariste de «Premier trio»

Avant de devenir autrice, puis scénariste, Nadia Lakhdari a cumulé des expériences aussi riches qu’inspirantes. Après des études en droit, elle se lance à la découverte du monde, s’installant pendant plusieurs années en Nouvelle-Zélande. Si sa vie pouvait être un roman, c’est en écrivant pour la jeunesse qu’elle s’épanouit. En 13 ans, Nadia a pondu une vingtaine de romans.

Photo fournie par Éditions Les Malins

C’est le cas de Premier trio qui a rassemblé les jeunes lecteurs. Une fille qui réussit à se démarquer au hockey dans une équipe de gars, c’est la trame idéale pour marquer des points auprès des préados en leur offrant une adaptation télévisuelle efficace. Une deuxième saison est d’ailleurs déjà sur les rails.

Quand on adapte un roman pour l’écran, quelles sont les principales différences ?

La plus grande différence est que dans le roman, on a toujours accès au monde intérieur des personnages. À la télévision, il faut le montrer autrement. On doit transposer les émotions de manière visuelle. À la télé, il faut toujours être dans l’action, que ça bouge. À l’écrit on peut avoir une longue conversation entre deux personnages.

As-tu dû faire quelques deuils dans ton histoire en faisant le saut pour la télé ?

Pas de deuil. Mais dans le roman, tout est gratuit, alors je peux inventer ce que je veux. Chloé avait deux meilleures amies dans le livre, mais une seule pour la télé. Mais ça m’a permis d’élaguer, de travailler la puissance des personnages. L’intrigue reste très similaire. À la fin de la saison, ils partent en tournoi. C’est resté très fidèle à l’esprit du roman. Dans chaque tome, il y avait trois narrateurs ce que nous avons laissé tomber pour la télé. Toutefois, on a beaucoup développé les personnages secondaires. J’ai eu la chance d’avoir une équipe extraordinaire avec Caroline Allard à la script-édition, Amélie Blais à la production de contenu, Raphaël Codebecq et David Bourgeois, mes coauteurs.

Quelle valeur souhaites-tu transmettre aux jeunes avec Premier trio ?

La détermination. Chloé est extrêmement déterminée. D’ailleurs, quand j’écris des dédicaces dans mes livres, j’écris souvent : « Je te souhaite de tout donner pour atteindre tes rêves. » On ne se doute pas de tous les sacrifices que les jeunes font quand ils sont passionnés par un sport, la musique ou la danse. Ils viennent squeezer leurs entraînements dans leur temps d’études. Ça demande beaucoup de discipline de combiner ça avec la vie sociale et émotive. Chloé se concentre sur le hockey. Ça crée un fossé avec son amie Emy, mais on ne dramatise pas et on ne culpabilise pas. Chacune fait des choix qui correspondent à sa personnalité.

Tu as participé au processus de casting. Qu’est-ce qui te frappe en regardant la performance des jeunes acteurs ?

Ils ont un talent fou. Trouver notre Chloé et notre Xavier a été un travail ardu. Après les auditions de jeu, on a fait des auditions sur glace. Ils ont été persévérants. Ils sont naturels, solides. Ils arrivaient prêts et de bonne humeur pour tourner à 3 h du matin à l’aréna, parce que c’était l’heure où elle était disponible. Les scènes de glace m’ont émue.

On sait que rejoindre le public jeunesse n’est pas toujours évident. Que te dit-on depuis que les premiers épisodes sont sortis ?

Je ne me suis pas donné le défi de les rejoindre spécifiquement. Pour moi, une bonne histoire est une bonne histoire qui va trouver son public. On s’adresse aux 8 à 13 ans, même si les personnages sont plus vieux. J’aime qu’on me dise que les jeunes ont déjà regardé les épisodes disponibles deux fois, qu’ils embarquent dans l’écoute en rafale. Que la série se regarde en famille aussi. Je suis admirative du travail des réalisateurs, Charles et Philippe Grenier. Je me fais souvent dire que ça ne look pas comme une série jeunesse. C’est plus beau que ce que j’imaginais.

Premier trio Diffusé sur ICI Tou.tv extra