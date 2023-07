Parc de la Francophonie: des femmes de caractère mises en vedette

L’alignement des spectacles de ce soir au parc de la Francophonie ne mettait pas seulement de l’avant des artistes féminines, mais ce sont clairement ces dernières qui ont offert le plus de caractère et de personnalité sur les scènes.

«Québec! It’s about to be a fucking night!» a crié à la foule Jessie Reyez, tête d’affiche en cette troisième soirée de spectacles au parc de la Francophonie.

La Torontoise est apparue entre deux mains géantes, d’une hauteur d’une dizaine de pieds, qui étaient installées sur scène. Dès cette seconde, ça promettait.

Devant plusieurs milliers de mains au ciel, Jessie Reyez a interprété Only One, tiré de son album Yessie, paru en 2022.

Entre ses chansons, la chanteuse encourageait ses admirateurs à assumer leur personnalité et à être en paix avec eux-mêmes.

«Si vous êtes ici pour chanter, eh bien chantez! Si vous êtes ici pour seulement regarder, eh bien restez en silence! Ne changez surtout pas pour faire plaisir à quelqu’un», s’exprimait-elle.

En se fiant au bruit de la foule, la chanteuse a réalisé qu’une majorité des partisans sur place la suivent depuis ses débuts. C’est pour remercier ces derniers qu’elle a interprété Phone Calls et Gatekeeper, deux titres qui datent de 2017, à saveur beaucoup plus punk-rap et punk-rock que ses récentes sorties, qui gravitent plus autour de la pop.

Il pleut des brassières

Lors des prestations de Stephen Sanchez et de Soran, qui étaient en premières parties, on aurait pu réalistement s’attendre à voir des sous-vêtements être projetés sur scène. C’est toutefois la grande vedette de la soirée, Jessie Reyez, qui a reçu ces cadeaux non sollicités. L’artiste a pris le tout avec le sourire, avant d’accrocher ces souvenirs de son spectacle sur son micro.

Une artiste à surveiller

Emma Beko s’est exécutée la deuxième, devant un parc de la Francophonie qui comptait déjà plusieurs centaines de festivaliers. La native de Montréal a fait plaisir à la foule avec son rap anglophone, aussi senti que mélodieux.

La rappeuse, d’origine péruvienne, a tout pour amener sa carrière au niveau supérieur: son style, tant musical que vestimentaire, les cadences avec lesquelles elle peut jongler en interprétant ses textes ainsi que sa voix, qui se prête aussi bien au rap qu’au chant. Bref, sans l’ombre d’un doute, une artiste à découvrir et à surveiller au cours des prochaines années.

La transparence dont fait preuve Emma Beko en parlant de ses problèmes de jeunesse, tout en admettant avoir eu une vie plutôt privilégiée, amène un nouvel œil sous lequel analyser le rap.

Alexandre Caputo

Rap et électro font bon ménage

Debby Friday avait des allures de Cardi B, si elle avait partagé la scène avec Skrillex. Son rap, aux tonalités profondes et agressives, mélangé à sa voix de chanteuse et aux effets sonores que lui amenait son DJ a créé une recette assez innovante.

La scène trop haute et trop loin

Emma Beko et Debby Friday ont réagi de la même façon pendant leur prestation.

«Je me sens vraiment loin de vous», ont-elles mentionné aux spectateurs. «Attendez, je vais me rapprocher un peu.»

La rappeuse montréalaise s’est assise sur scène pour performer, faisant balancer ses jambes dans le vide, tandis que Debby Friday est simplement descendue au parterre pour chanter à quelques pouces de ses admirateurs.

Alexandre Caputo

Le beau Stephen Sanchez

Les mères de famille étaient sur le même niveau d’extase que leurs jeunes filles lorsqu’est embarqué sur scène Stephen Sanchez.

Avec seulement un album à son actif, celui dont on peut comparer le style à celui d’Ed Sheeran compte déjà près de 30M d’auditeurs chaque mois sur Spotify. À voir ses admiratrices crier et chanter chacune de ses paroles, on peut en déduire que le chanteur n’a pas triché en achetant des auditeurs imaginaires.

En à peine 20 ans, l’artiste de Nashville s’est approprié la scène et les partisans qui se trouvaient devant.

«C’est ma première fois à Québec, je suis content de vous rencontrer», a-t-il candidement dit à ses spectateurs. «J’ai pris quatre vols pour jouer seulement une heure et je ne pourrais pas être plus heureux», a-t-il ajouté, en faisant référence aux escales qu’il a dû faire pour se rendre.

Sa balade Until I Found You, interprétée à la guitare sèche, puis Something About Her ont fait grimper les lampes de poche au ciel. Entre les deux titres, l’artiste a annoncé la venue de son prochain album pour septembre.

Pour conclure en beauté, l’Américain s’est permis des emprunts dans les répertoires d’Elton John et de Queen, en reprenant les succès Bennie and the Jets et Bohemian Rhapsody. Audacieux, direz-vous? Le jeune virtuose est loin d’avoir fait honte à ces légendes, lui qui a même poussé la note sur le célèbre «MAMAAAA», lors du titre originalement chanté par Freddy Mercury.

Alexandre Caputo

Des souterrains du métro jusqu’au FEQ

Il ne restait plus beaucoup de places au parc de la Francophonie lorsque Soran a pris la parole.

Le chanteur pop/reggae, qui interprétait jadis ses chansons dans les souterrains du métro pour garder son humilité face à une popularité grandissante sur les réseaux sociaux, est clairement destiné à une carrière phénoménale.

Alexandre Caputo

Celui qui a fait pivoter les juges de La Voix en 2016, grâce à sa reprise reggae de Hotel California, a affirmé à la foule que son deuxième album était achevé.

«Depuis le temps que je dis que je vais sortir un autre album, là il est terminé!» a lancé le chanteur de la Rive-Sud de Montréal.

Même avec plus de 118 000 auditeurs mensuels sur Spotify, le chanteur s’adressait à ses partisans avec toute l’humilité du monde. Avec sa chanson Emma, il a été en mesure de faire lever plusieurs centaines de paires de mains en l’air.