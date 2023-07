Pascale Renaud-Hébert: repousser ses limites en regardant Buffy

Née à la fin des années 1980, Pascale Renaud-Hébert avait encore accès à une télé foisonnante où les rendez-vous ne manquaient pas. À l’adolescence, elle a beaucoup ri avec l’équipage unique d’un vaisseau spatial et s’est laissée porter par le quotidien d’une bande de jeunes qui vivaient bien des premières fois, avec toutes les émotions qui les accompagnent...

Pascale, peux-tu me nommer une émission jeunesse qui t’a particulièrement marquée?

J’ai été marquée par l’émission Dans une galaxie près de chez vous. Grâce à l’humour et à l’esprit de gang qui s’en dégageait, c’est vraiment une émission culte de mon adolescence!

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Probablement quand j’écoutais Watatatow avec ma sœur et ma mère! Un moment de télé qu’on ne ratait jamais!

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais toute jeune?

Oui, beaucoup! J’ai grandi avec le rituel de la télé, des rendez-vous télévisuels. J’adorais ça!

Y a-t-il un personnage qui t’a influencée?

Je pense que le personnage de Buffy [jouée par Sarah Michelle Gellar dans la série Buffy contre les vampires] est probablement celui qui m’a le plus marquée. Je ne sais pas si elle m’a influencée, mais sa force et son courage me donnaient envie de repousser mes limites.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête?

Celle de Bibi et Geneviève! [«Une rencontre inespérée / Un rendez-vous prédestiné / C’est Bibi et Geneviève / Une histoire d’amitié / De tendresse et de vérité / C’est Bibi et Geneviève / Bibi et Geneviève, un Milzédien et une Terrienne..., NDLR]

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants?

N’importe quel personnage de Cornemuse!

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants?

De façon générale, je pense que l’imaginaire est le plus beau chez l’enfant. Pour moi, les émissions jeunesse, de manière générale, peu importe l’univers dans lequel elles s’activent, servent à développer cet imaginaire, à le nourrir.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

J’ai le sentiment qu’il y a moins d’offres qu’il y en avait à l’époque. Je suis bien consciente que la multiplication des plateformes a contribué à diminuer l’offre québécoise, mais je me rappelle combien j’aimais m’installer devant la télé pour écouter mes émissions fétiches. Et, bien sûr, reconnaître les acteurs et actrices qui jouaient dans ces émissions. Je trouve donc, pour répondre simplement, que nous avons une super offre en matière de télé jeunesse, mais je m’ennuie de l’époque où cette offre était exponentielle!

Pascale Renaud-Hébert prête ses traits à Laurence, une femme prête à suivre les étapes de la procréation assistée avec son amoureux, Charles (Mickaël Gouin), dans la comédie À tout prix. Les 10 épisodes de moins de 10 minutes sont proposés sur l’Extra de Tou.tv. On voit aussi la comédienne dans la production originale de Club illico Motel Paradis.