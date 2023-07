«J’ai été choyé!»: Patrice Robitaille célèbre 25 ans de carrière

En sortant du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en 1998, Patrice Robitaille n’avait aucune idée de ce que l’avenir lui réservait. Vingt-cinq ans plus tard et à l’aube de la cinquantaine, l’acteur ne peut que se réjouir du chemin parcouru jusqu’à maintenant. «Si on m’avait dit au conservatoire que j’aurais ce genre de carrière là, j’aurais signé tout de suite!», confie-t-il en entrevue au Journal.

Patrice Robitaille le répétera à plusieurs reprises pendant le long et généreux entretien qu’il nous a accordé il y a quelques jours à l’occasion de la sortie du film Le temps d’un été: la chance lui a souri souvent depuis le début de sa carrière.

Contrairement à plusieurs de ses pairs, l’acteur de 48 ans (bientôt 49) n’a pas eu à galérer pendant des années avant de décrocher ses premiers rôles importants sur les planches et à l’écran. En fait, il était encore finissant au conservatoire quand il a obtenu son premier contrat professionnel : un rôle dans Les Fourberies de Scapin, de Molière, au Théâtre Denise-Pelletier.

«Je touche du bois, mais je n’ai jamais manqué de travail, confirme-t-il. J’ai été choyé ! C’est un métier qui peut être dur pour beaucoup de gens, mais je suis un des chanceux qui a toujours eu de la job. Je pense que c’est beaucoup un métier de confiance. On voit chez les acteurs qui jouent beaucoup un certain aplomb et une assurance. Parce que si tu es un peu shaky, ça peut être intimidant de se retrouver sur un plateau de tournage. Je dois avoir cet aplomb-là en moi.»

Patrice Robitaille n’est pas du genre à souligner lui-même ses 25 ans de carrière. C’est Le Journal qui lui a rappelé cet anniversaire au début de notre entretien.

«Je suis sorti du conservatoire en 1998, alors tes calculs sont bons, lance l’acteur en riant.

«Je suis allé prendre un verre récemment avec des gens avec qui j’ai étudié au conservatoire, et on dirait que c’est dans ces moments-là que je réalise le chemin parcouru. Parce que dans ma vie quotidienne, je ne prends pas le temps de réfléchir à ça. Je n’ai jamais eu de plan de carrière et je n’ai jamais eu de rôle que je rêvais de défendre. Je me laisse aller.»

Rencontres déterminantes

Le début de carrière de Patrice Robitaille a été propulsé par des rencontres importantes. Celle, notamment, du réalisateur Ricardo Trogi, avec qui il a coécrit (avec Jean-Philippe Pearson) la comédie culte Québec-Montréal, le film qui a lancé sa carrière au grand écran.

«J’ai rencontré Ricardo et Jean-Philippe à l’université et on a appris nos métiers ensemble, relate-t-il. On a fait des courts métrages avec d’autres amis, comme Rémi-Pierre [Paquin] et Pierre-François [Legendre]. Jusqu’à ce que la productrice Nicole Robert nous offre la possibilité de faire un premier long métrage, qui est devenu Québec-Montréal.»

Parallèlement à son travail avec la bande à Trogi, Patrice Robitaille a développé une fidèle complicité avec François Létourneau, l’acteur et auteur de la série Les Invincibles, qu’il a rencontré au Cégep de Sainte-Foy. Les deux amis collaborent encore aujourd’hui en coréalisant la troisième saison de la série C’est comme ça que je t’aime, présentement en tournage.

Vieillir à l’écran

Photo fournie par Immina Films

Patrice Robitaille aura 50 ans l’an prochain. S’il admet «ne pas vivre nécessairement bien avec l’idée de vieillir en général», ce nouveau cap ne l’effraie pas d’un point de vue professionnel.

«Au niveau de mon métier, je ne pense pas à ça, tranche-t-il. Ce n’est pas mon image qui définit mon travail. Je n’ai pas peur de vieillir à l’écran. Au contraire, je trouve ça beau. C’est un privilège de vieillir à l’écran. Ça veut dire que tu as eu une carrière qui s’est échelonnée sur une période assez longue pour que les gens t’aient vu vieillir. Ça veut dire que tu as eu un beau parcours».

Et puis, le fait de vieillir lui permet d’accéder à des rôles plus mûrs et plus variés. Il a eu la chance de jouer récemment un professeur de philosophie dans le drame Une révision. Et dans Le temps d’un été, qui prend l’affiche vendredi prochain, on le verra défendre le rôle d’un aumônier de rue et curé de paroisse qui décide d’emmener un petit groupe d’itinérants en vacances dans une maison dont il vient d’hériter dans le Bas-du-Fleuve.

«J’étais content qu’on pense à moi pour ce genre de rôle, souligne-t-il.

«C’est un ancien bum qui se sert un peu de son travail de curé pour faire du travail social. Ça m’a beaucoup confronté à ma générosité de me glisser dans ce personnage-là. Je trouve ça admirable de voir des gens qui ont ça en eux, la bonté et le désir d’aider et de tendre la main à ceux pour qui la vie est moins facile. J’ai trouvé ça super agréable de défendre ce personnage-là, qui est dans l’écoute et dans la bonté. C’est un film qui fait du bien.»

►Le film Le temps d’un été prend l’affiche le 14 juillet.

Patrice Robitaille en 8 rôles marquants

En 25 ans de carrière, Patrice Robitaille a déjà joué dans une trentaine de films et une vingtaine de séries télé. Voici huit de ses rôles les plus marquants.

Québec-Montréal (2002)

Capture d’écran YouTube

«Dans mon cheminement, Québec-Montréal, c’est la pierre d’assise. C’est la première affaire qu’on a faite en se disant qu’on voulait faire le film qu’on avait envie de voir. Ç’a provoqué pour nous un genre de mise au monde et de naissance professionnelle. Et ç’a changé le regard que les gens avaient sur nous. On dirait qu’à partir du moment où tu crées ton propre travail, tu deviens comme un générateur de projets. Quand on a fait Québec-Montréal et Horloge biologique, j’avais l’impression que je n’étais plus juste un acteur qui attendait que le téléphone sonne.»

Horloge biologique (2005)

Capture d’écran d'archives

«C’est un autre jalon important dans ma carrière. Je me souviens que j’étais tellement nerveux avant de tourner le film. Quand on a fait Québec-Montréal, on avait tout à gagner et rien à perdre. Mais quand on a fait Horloge biologique, je nous trouvais moins prêts. Finalement, ç’a bien marché, on a eu un super box-office. Ç’a été un super beau projet aussi. J’en garde un très bon souvenir.»

Les Invincibles (2005-2009)

Capture d’écran d'archives

«C’est mon premier gros show de télé avec mes amis François [Létourneau] et Jean-François [Rivard, le réalisateur]. Ça aussi, c’était la naissance de quelque chose d’important dans mon cheminement. C’est tellement le fun de prendre part à une nouvelle voix. Vingt ans plus tard, les gens parlent encore de cette série-là. Je trouve ça hot!»

Un été sans point ni coup sûr (2008)

Photo fournie par Alliance Vivafilm

«J’ai tellement passé un bel été à tourner ce film-là. C’est là que j’ai fait la rencontre de Pier-Luc Funk, Jean-Carl Boucher, Simon Pigeon et toute cette petite gang-là qui commençait au cinéma. C’est Francis [Leclerc] qui a réalisé le film et les plateaux de Francis sont toujours super agréables. C’est toujours doux et le fun de travailler avec lui. Il est plogué sur le fun.»

Cyrano de Bergerac (2014)

Photo fournie par le TNM

«Quand Serge [Denoncourt] m’a proposé de jouer Cyrano au TNM, j’ai dit oui d’emblée. Mais après, en revenant chez moi, j’ai commencé à lire la pièce et je me suis dit : OK, mon homme, tu as dit oui, mais attelle-toi ! J’ai tellement travaillé fort pour ce projet. C’est fou ! Je pense qu’encore à ce jour, c’est l’affaire dont je suis le plus fier. J’ai un seul regret, et c’est de ne pas avoir été capable de le savourer pendant que je le faisais. J’étais trop dans la performance. Au théâtre, j’ai tendance à me mettre une pression ridicule sur les épaules.»

Les beaux malaises (2014-2016)

Capture d’écran d'archives

«Les beaux malaises, c’est le projet auquel j’ai participé qui a eu le plus gros impact auprès du public. Les Invincibles a aussi été un grand succès, mais ça s’adressait peut-être à un public plus jeune et plus niché. Mais Les beaux malaises, c’était des grosses cotes d’écoute et je le sentais. Je m’en faisais parler par une multitude de personnes. En plus, j’avais la chance de défendre un personnage vraiment tripant. J’avais l’impression que Martin [Matte] aimait ça, écrire pour ce personnage-là. C’était jouissif.»

Victor Lessard (2017-2019)

Photo fournie par Yan Turcotte

«J’étais super content de faire partie de ce projet-là parce que c’est un genre [série policière] qu’on ne fait pas souvent au Québec. C’est une série à l’américaine dans la mentalité, avec un héros de cuir et de fusil. C’était super le fun de jouer un policier écorché aux côtés de ma bonne amie, Julie LeBreton. Ç’a été aussi une belle rencontre avec l’auteur Martin Michaud, qui est vraiment un chic type».

C’est comme ça que je t’aime (depuis 2020)

Capture d’écran tou.tv

«Ça aussi, c’est un projet super important pour moi. Et j’ai l’impression qu’il va le devenir encore plus parce qu’il me permet en ce moment de goûter à la réalisation pour la première fois [il coréalise cet été la troisième saison avec François Létourneau, NDLR]. C’était quand même tout un défi de se lancer dans la réalisation d’une série dont on joue aussi les rôles principaux. Mais jusqu’ici, ça se passe super bien. C’est super agréable. Je me sens vraiment chanceux de faire partie de cette série-là. C’est de la belle et de la grande télé.»