À la pêche au métal à Montréal, on trouve de tout... même un BIXI!

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Mouillés, sales et souriants, quatre pêcheurs de métal montréalais, munis d’aimants surpuissants, extirpent une panoplie de vieilleries rouillées du canal de Lachine.

Des passants s’arrêtent, ébahis par les curiosités alignées sur la berge: deux portières de voiture, deux plaques d’acier, une cuillère pour enfant, trois cadenas, une mèche à béton, un tricycle antique, un pied de biche, etc.

L’omniprésente moule zébrée recouvre la plupart de ces objets.

«Wow!» s’exclame une passante à la vue des portières.

«La question qu’on n’arrête jamais de se poser quand on repêche quelque chose, c’est: “Voyons donc, qu’est-ce que ça fait là?!”» dit Sophie-Geneviève Bournival.

Cette adepte de la pêche à l’aimant depuis trois ans a déjà retiré une gigantesque chaîne longue de dizaines de pieds près de la marina de Verdun.

Y a-t-il une voiture engloutie dans le canal?

«C’est possible. Pour l’instant, on a une portière avant et une portière arrière, probablement un vieux modèle de Volkswagen», lance Frederick Hardy, qui est l’instagrameur vedette de la pêche à l’aimant au Québec.

Son compte Joker’s Magnet attire en majorité des Américains.

«C’est ma quatrième pêche au même endroit sur le canal et j’attrape de grosses prises quasiment chaque fois!»

Repêcher un Bixi...

À la vue de mon BIXI, un pêcheur s’exclame: «J’en ai sorti un de l’eau la semaine dernière!»

Un BIXI dans le canal?

«Oui, et je suis allé le remettre à une station», dit Pierre Brisebois.

L’utilisateur suivant a dû avoir les fesses mouillées...

«Amenez vos aimants, je tiens quelque chose de lourd», crie Cyprien Barrière.

Mme Bournival et MM. Brisebois et Hardy se précipitent pour aider leur collègue.

Ils font attention pour éviter que leurs aimants se touchent et se bloquent dans une étreinte magnétique.

«On surnomme ça le baiser de l’aimant, quand un aimant avec puissance de 3500 livres se colle à un autre aimant de puissance équivalente», m’explique M. Hardy.

Cyprien a par ailleurs un doigt meurtri qui s’est retrouvé coincé entre deux aimants... aïe!

Ho! hisse! Les quatre pêcheurs forcent ensemble et retirent de l’eau une imposante plaque de métal probablement issue d’un ancien échafaudage de construction.

Courtoisie Pierre Brisebois

Salissant, mais satisfaisant

Des éclaboussures noirâtres maculent mon visage après quelques lancers d’aimant.

J’ai essayé de remonter un châssis de vélo, qui est toutefois resté pris au fond.

«Tu ne t’habilles pas chic pour faire ça!» s’exclame M. Hardy.

«Tu sens vraiment le port quand tu pars d’ici!» blague M. Brisebois.

Que faire de toutes ces cochonneries ferreuses? La ferraille, bien sûr.

«J’ai un compte chez le ferrailleur, mais ça rapporte peu, on fait ça pour le plaisir d’avoir des surprises et pour la satisfaction de dépolluer», dit M. Hardy.

Parfois, la chance est là:

«J’ai récemment trouvé une magnifique statue de taureau non loin de la passerelle du marché Atwater. C’est la loterie de l’eau!»

Pour la première fois au Québec, une convention de pêche à l’aimant aura lieu le 15 juillet 2023 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si ce passe-temps vous intéresse, allez voir le groupe Facebook «Pêche à l’aimant Québec».

Louis-Philippe Messier

Louis-Philippe Messier