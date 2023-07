12 séries à (re)voir durant vos vacances d’été

Il se produit beaucoup de nouvelles séries pour nourrir toutes les plateformes maintenant accessibles. Il devient difficile de suivre le fil et de s’investir pour quelques heures devant tant de possibilités. Afin d’orienter vos choix, voici une sélection de séries qui ont fait jaser dans les derniers mois et qui se retrouveront peut-être sur votre liste des vacances.

The Last of Us

Photo fournie par HBO

Adaptation d’un jeu vidéo postapoca-lyptique, la série se déroule après une pandémie alors que la race humaine est décimée par un champignon. Joel et Ellie, qui semblent immunisés, tentent de survivre en traversant les États-Unis où ils font face à d’autres survivants méfiants, à des clans malveillants et à des êtres infectés. La réalisation de Craig Mazin (Chernobyl) est impressionnante et, contrairement à d’autres séries du genre, la trame révèle beaucoup de sensibilité. Mention spéciale aux personnages Bill et Frank qui nous offrent des scènes comme on n’en voit pas dans des histoires de zombies.

Diffusé sur Crave

Acharnés

Photo fournie par Netflix

Cette comédie noire n’a rien d’ordinaire. Imaginez un homme qui croise la route d’une femme. Un accident évité dans un stationnement, comme il s’en produit souvent. Lui est criblé de dettes et peine à faire survivre sa compagnie. Elle vit une vie de luxe routinière dans une immense maison où elle se sent seule. Chacun camoufle sa rage et ne veut plus rien laisser passer. Jusqu’à ce que ce coup de klaxon devienne un geste de vengeance sans fin pour ces deux inconnus. Et la revanche prend des proportions complètement folles.

Diffusé sur Netflix

Yellowjackets

Photo fournie par Showtime

Une deuxième saison pour ce thriller survivaliste qui met en vedette Sophie Nélisse et auquel François Arnaud s’est ajouté. Nous y suivons toujours les survivantes d’une équipe de soccer confrontées au pire après un accident d’avion au cœur d’une forêt. Une situation extrême qui fait parfois ressortir ce qu’il y a de moins beau chez l’humain. Elles doivent maintenant affronter l’hiver, ce qui ajoute à la rudesse et à la violence de l’expérience.

Diffusé sur Crave

Ted Lasso

Photo fournie par Apple Tv+

Petit deuil télévisuel que de quitter Ted Lasso après trois belles saisons menées par une bienveillance grandissante. Alors qu’il apprivoisait le football européen et son équipe dans la première saison, qu’il a consolidé ses liens et permis à chacun de trouver sa place dans la seconde, l’entraîneur le plus attachant se questionne maintenant sur sa place à lui tout en léguant tranquillement les bases de sa façon de faire si rassembleuse. Difficile de ne pas aimer Ted et sa jovialité ainsi que tous les membres de l’AFC Richmond.

Disponible sur Apple tv+

Succession

Photo fournie par HBO

Que dire de cette savoureuse série qui dépeint le quotidien haletant d’une famille milliardaire complètement dysfonctionnelle ? Les Roy se jouent dans le dos, magouillent et se battent les uns contre les autres pour accéder à la tête de l’empire médiatique bâti par le patriarche, Logan Roy, un homme intransigeant, mesquin, colérique, qui nourrit l’éclatement de son clan. Au fil des quatre saisons, Kendall, Shiv et Roman vont tenter de montrer qu’ils méritent la pole position, laissant à Connor, issu d’un premier mariage, le mirage d’une carrière politique. Tom, mari de Shiv, et Greg, un cousin naïf, complètent l’entourage avec leur opportunisme maladif. On assiste à des jeux de coulisses, de pouvoir, de politique, des associations d’intérêts, des insultes, voire des humiliations. Des coups de poignard et des dialogues acérés, parfois cruels, qui nous laissent bouche bée. On dit que cette excellente série est inspirée de Rupert Murdoch. Elle vient de se conclure avec une finale inattendue au bout de quatre saisons.

Diffusé sur Crave

La Diplomate

Photo fournie par Netflix

Kate Wyler est une diplomate qui s’est démarquée au Moyen-Orient. Elle est mariée à un diplomate « vedette », Hal, qui vient de quitter l’ambassade du Liban. Elle se retrouve par obligation à l’ambassade américaine de Londres en pleine crise, alors qu’un porte-avions britannique est victime d’une attaque. Au-delà des jeux de coulisses pour connaître l’auteur du méfait, cette position lui permet de gagner en crédibilité alors qu’on la pressent pour occuper le siège de vice-présidente. L’intérêt de cette série est d’être aux premières loges des négociations internationales. La série mentionne d’ailleurs de grands enjeux actuels. Mais on apprécie surtout l’humour qui s’en dégage. Kate n’aime pas le protocole, ni les robes, ni le small talk. Et sa relation avec son mari est constamment sur la corde raide.

Diffusé sur Netflix

L’empereur

Photo fournie par Noovo

À l’ère où l’on parle de consentement, cette série arrive à point. On y voit comment un prédateur sexuel charismatique a réussi à gravir les échelons d’une société pour la faire sienne, malgré ses pratiques douteuses avec les femmes et les abus répétés. Même riche et célèbre, on ne peut se croire au-dessus de la mêlée.

Diffusé en VSD

Salade grecque

Photo fournie par Prime Video

Au Québec, on connaît bien le cinéma de Cédric Klapisch. L’auberge espagnole a été un franc succès. De celui-ci et de ses suites, Les poupées russes et Casse-tête chinois, est née Salade grecque, une série qui met en vedette la descendance de Xavier et Wendy. On se retrouve cette fois-ci à Athènes. Leur fille, Mia, qui fait croire qu’elle suit leurs traces avec le programme d’études Erasmus, est activiste pour les droits des réfugiés auprès d’un groupe rebelle. Tom, en phase de démarrer sa start-up, la rejoint afin de vendre un immeuble que leur grand-père leur a cédé. On y trouve la même vitalité que dans les films tant aimés, dont les clins d’œil sont nombreux : la découverte, les mensonges, la cohabitation, l’ouverture aux autres, les expériences de jeunesse et un militantisme aussi actuel qu’important. En prime, un acteur qu’on a vu grandir sur nos ondes, Aliocha Schneider, qui incarne le rôle principal.

Diffusé sur Prime Video

Mégantic

Photo fournie par Club illico

Alors que l’on souligne les 10 ans de la tragédie de Mégantic, cette série réalisée par Alexis Durand-Brault nous transporte au cœur de la ville au moment où la vie de ses habitants a complètement basculé. Chaque épisode met en lumière ce qu’a vécu un personnage avant, pendant et après le déraillement mortel. Les scènes d’explosion et de sauvetage sont d’un grand réalisme. Les parcours d’une grande richesse émotive. On y mesure aussi habilement l’impact sur ceux qui restent.

Diffusé sur Club illico

Lac-Mégantic – ceci n’est pas un accident

Photo fournie par Vrai

Parallèlement, Philippe Falardeau planchait sur une série documentaire extrêmement complète sur le drame de Mégantic. Il s’agit d’une enquête poussée qui met en relief les manquements et surtout les changements qui peinent à être entrepris.

Diffusé sur VRAI

L’air d’aller

Photo fournie par Télé-Québec

Cette charmante série se démarque par son unicité. On y suit quatre amis atteints de fibrose kystique alors que l’une se meurt. Mais attention, la série n’a rien de sombre ni de larmoyant. Bien au contraire. On y voit quatre jeunes adultes qui tentent de mener une vie normale sans s’en faire avec les conventions ou le regard des autres. Beaucoup de belles phrases sur la vie et sur l’amitié y sont lancées. La réalisation est pétillante et audacieuse.

Diffusé en VSD et sur le site de Télé-Québec

Désobéir : le choix de Chantal Daigle

Photo fournie par Bell Media

Le combat de Chantal Daigle pour son droit à l’avortement alors qu’elle était dans une relation abusive méritait de refaire surface. Malheureusement, 35 ans plus tard, cette lutte demeure d’actualité. Eléonore Loiselle et Antoine Pilon, qui incarnent Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay, livrent une grande performance dans des dialogues forts de sens.