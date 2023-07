Rues piétonnes: moins de locaux vacants sur l’avenue Mont-Royal

Malgré les réticences de certains lors de la première piétonnisation d’un tronçon de l’avenue Mont-Royal pendant l’été en 2018, davantage de commerçants sont présents sur cette artère qu'il y a cinq ans.

La mairesse Valérie Plante a d’ailleurs indiqué dans un tweet que le taux de locaux commerciaux laissés vacants sur l’avenue Mont-Royal est passé de 14,5% en 2018 à seulement 5,6% en 2023.

«Depuis la piétonnisation, l’avenue est plus dynamique et fréquentée que jamais, indique Mme Plante. Les affaires sont bonnes.»

Un commerçant rencontré par TVA Nouvelles est du même avis et estime que la mairesse.

«Ça nous aide beaucoup, explique le gérant de Café Americano, Anthony. Il y a beaucoup plus de personnes. On a beaucoup plus de touristes alors dans ce temps de l’année, ça nous aide beaucoup.»

Les piétons y trouvent également leur bonheur.

«J’aime bien ça parce qu’on n’a plus de voitures. On peut s’asseoir sur les terrasses sans avoir le bruit et l’odeur de gaz, c’est fini», avance un homme.

«C’est mieux comme ça parce qu’avec les autos qui passent ça fait beaucoup de poussière sur les terrasses et il y a beaucoup moins de gens qui passent à pied et qui arrêtent près des restos», ajoute un autre passant.

D’autres commerçants cependant estiment que le manque de stationnement et la circulation dense dans le secteur leur nuisent.

