Se retrouver après une séparation

Attentive aux demandes de ses lectrices et lecteurs, aussi généreuse que talentueuse, Catherine Bourgault leur offre une suite longtemps réclamée de son best-seller 30 jours pour te détester : 30 jours de plus pour te détester. Léa et Adam, qui ont convenu de prendre leurs distances, se reverront par hasard deux mois après leur séparation. Leur attirance mutuelle est toujours aussi intense. Cèderont-ils à la tentation ? Ils auront 30 jours supplémentaires pour prendre une décision. Et des choix lourds de conséquences à faire.

Dans le roman précédent, Léa et Adam ont fait connaissance d’une bien drôle de façon, puisque leur rencontre a été quelque peu arrangée. Ils devaient former un couple factice et bluffer tout le monde, pour une question d’héritage.

À la fin de leur premier « contrat amoureux » de 30 jours, Léa et Adam se sont séparés. Mais leurs retrouvailles imprévues réveillent des émotions fortes... qu’ils sont censés ignorer.

Photo fournie par Les Éditions JCL

Une suite réclamée

Le premier roman, 30 jours pour te détester, a vraiment touché une corde sensible et s’est retrouvé au sommet des palmarès de ventes.

« J’ai été envahie de messages, tous les jours, de lecteurs qui me demandaient une suite. J’ai été vraiment stupéfaite : pour moi, il n’y avait pas de suite ! » raconte Catherine Bourgault, en entrevue. Elle a donc décidé d’en écrire une.

« Mais quand on écrit une suite, il faut avoir des choses à dire. Les lectrices s’attachent aux personnages et ne veulent pas les abandonner... mais ça ne fait pas une suite. Ça prend des nouvelles intrigues et des nouveaux défis pour les personnages. »

Photo fournie par Les Éditions JCL

Ne pas décevoir les fans

« Je me suis mis beaucoup de pression pour que ce soit bon. Le livre était très attendu. J’ai écouté mes lectrices : elles sont là depuis toujours, derrière moi. »

Catherine aime la dynamique entre Léa et Adam. « Ce sont deux personnages très vulnérables, à leur façon. Et il y a toujours quelque chose de très excitant dans une romance secrète, une romance interdite. L’attirance physique indéniable qu’il y a entre ces personnages est plus forte qu’eux. »

L’écrivaine a pris soin de mettre plusieurs obstacles sur leur route.

« Pour vrai, c’est compliqué jusqu’à la dernière page ! Il n’y a rien de gagné. Mais à la fin... je me suis fait pleurer. Et ça, ça n’arrive pas souvent », confie-t-elle.

Lire pour rêver

Catherine croit-elle que dans la vie, des gens bravent les interdits pour vivre une romance hors de l’ordinaire ? Les lectrices lui confient-elles des histoires semblables ?

« Non, pas tant... Mais quand on lit, on aime ça, rêver. »

« Je pense que dans la vie on est beaucoup plus raisonnable. Mais quand on lit, on aime rêver, s’imaginer que tout est possible, que nous aussi on aurait peut-être aimé ça... On aimerait parfois vivre les sensations fortes des personnages. »

« Je pense que c’est ce qui plaît beaucoup aux lectrices : le livre, c’est comme un voyage d’émotions qui les sort de leur quotidien, de leur routine. » La réaction des lectrices, justement, a été extraordinaire.

« Une semaine après sa sortie, le livre était déjà en réimpression. Ça prouve à quel point le livre était attendu... et à quel point les lectrices ont été fidèles au rendez-vous. Ça m’a vraiment fait chaud au cœur. C’est le livre où j’ai vu que les lectrices étaient fidèles et ça m’a fait du bien. »

Catherine Bourgault a signé plusieurs best-sellers, dont la série Je t’aime... Moi non plus, L’appart de ma nouvelle vie et L’appart des amours perdus.

Elle a écrit également des séries jeunesse à succès.

30 jours de plus pour te détester s’est retrouvé au sommet des palmarès de ventes.

Elle a sorti son premier livre il y a 10 ans.

Elle travaille sur un nouveau tome de la série Danger qui sortira à l’automne.

EXTRAIT

« Même si je tente de me donner bonne conscience, je sais bien qu’un petit démon sur mon épaule m’a poussée à revenir ici dans l’espoir de revoir Adam. J’ai eu beau me convaincre que je ne le contacterai pas, j’étais quand même fébrile à l’idée que je le croiserais peut-être par hasard. Je ne m’attendais pas à ce que ça arrive si vite ! Dire que tout ça a commencé à cause d’Alice. Son client avait besoin de redorer son image publique ! Le plan initial était qu’on joue au couple d’amoureux pendant trente jours. »