Tigers : Un match sans point ni coup sûr aux dépens des Jays

Les Tigers de Detroit ont écrit l’histoire en réalisant un match sans point ni coup sûr combiné face aux Blue Jays de Toronto, qui ont connu une bien mauvaise journée au bureau, samedi au Comerica Park.

Le partant Matt Manning, qui a été sur la butte pendant six manches et deux tiers, a joint ses efforts à ceux des releveurs Jason Foley et Alex Lange pour cet exploit. Ils n’ont permis que trois petits buts sur balles aux Jays durant cette rencontre, la deuxième d’une série de trois.

The ninth no-hitter in franchise history! pic.twitter.com/pmYNvUME5N — Detroit Tigers (@tigers) July 8, 2023

Il s’agit surtout d’un revirement de situation assez spécial, puisque les Tigers avaient été vaincus par leurs visiteurs 12 à 2, la veille.

C’est le premier match sans point ni coup sûr de la saison du baseball majeur. Le 28 juin, l’artilleur des Yankees de New York Domingo German avait réussi une partie parfaite devant les Athletics d’Oakland.

C’est la septième fois de leur histoire que les Blue Jays subissent pareil affront. Ils ont été sans réponse devant les lancers adverses et c’est Vladimir Guerrero fils qui a été la dernière victime de Lange en neuvième manche.

À l’attaque, Spencer Torkelson et Kerry Carpenter ont respectivement inscrit un point sur un double et un triple.