«Tout perdu en une heure»: une nouvelle maman découvre que son fiancé est un pédophile

Une nouvelle maman qui venait d’accueillir son premier bébé seulement 17 jours plus tôt a «tout perdu en une heure» après avoir découvert avec horreur que son fiancé, le père de sa fille, était un pédophile depuis plus d’une vingtaine d’années.

«J'étais complètement sous le choc – nous étions fiancés, on économisait pour un prêt hypothécaire et je venais d'avoir un bébé 17 jours auparavant. En un claquement de doigts, je suis devenue une mère célibataire qui avait essentiellement perdu toute sa vie», a témoigné Amy, l’ex du pédophile, lors du procès de ce dernier le mois passé, à Canterbury, au Royaume-Uni, selon ce qu’a rapporté The Mirror vendredi.

Après des années d’enquête, le pédophile Jamie Kennedy, 41 ans, a finalement été reconnu coupable de 16 chefs d’accusation, incluant agression sexuelle, activité sexuelle avec un enfant, incitation d’un enfant à se livrer à une activité sexuelle et possession d’images indécentes.

Le quadragénaire avait été dénoncé en 2016, après que son ex-fiancée eut accouché de leur fille. C’est là qu’elle aurait remarqué que son fiancé s’intéressait peu à leur bébé, suspectant qu’il la trompait avec une autre femme.

Pour en avoir le cœur net, elle aurait décidé de fouiller dans son cellulaire, avant de tomber sur des conversations avec de «très jeunes filles» qui lui envoyaient des «photos entièrement nues», selon ce qu’aurait relaté la femme.

«C’était épouvantable. Je ne savais pas quoi faire donc j’ai amené mon bébé jusqu’à la chambre de ma mère et je lui ai dit “Tu dois te lever”. Elle m’a dit “Qu’est-ce qui ne va pas?” et j’ai répondu “Jamie est un pédophile”», a-t-elle poursuivi, selon The Mirror.

Le duo aurait alors passé la nuit à enregistrer toutes les preuves des conversations, avant d’appeler la police pour le dénoncer.

Le procès a permis de mettre en lumière ses crimes échelonnés sur une période de plus de 20 ans. L’homme s’en serait pris à plusieurs jeunes filles âgées de 11 à 16 ans, leur promettant notamment des carrières de modèle en échange de photos. Le pédophile a également été reconnu coupable de six accusations de viol.

Sa dernière offense remonterait à l’an dernier, tandis qu’il était libéré sous caution en attente de son procès, a rapporté le média britannique.

Le quadragénaire devrait recevoir sa sentence le 8 septembre prochain, à la cour de la couronne de Canterbury.