Trois astuces pour protéger vos cheveux de l'eau de mer et du chlore

L'eau de mer et le chlore peuvent être néfastes pour vos cheveux.

Maintenant que nous sommes au cœur de l'été, vous passez peut-être du temps à la mer ou dans une piscine. Bien que la natation soit une activité estivale très appréciée, elle peut être néfaste pour vos cheveux.

Eva Proudman, trichologue consultante chez UKhairconsultants.com, a partagé avec vous quelques conseils pour vous aider à conserver des cheveux somptueux et pleins de vie pendant les mois les plus chauds.

Masques revitalisants

Protégez vos cheveux en appliquant un masque revitalisant avant d'aller vous baigner.

« Utilisez un masque protecteur avant d'aller dans l'eau pour enduire et protéger les cheveux, ce qui rendra la pénétration du chlore et du sel dans le cœur du cheveu moins facile », suggère-t-elle.

Vous pouvez également utiliser de l'huile de noix de coco, qui « repousse l'eau et protège les cheveux des effets desséchants ».

Portez un bonnet de bain

Si vous pensiez que les bonnets de bain étaient l'apanage de l'école primaire, vous vous trompez. Ils constituent un moyen efficace et facile de protéger vos cheveux des produits chimiques nocifs que l'on trouve souvent dans les piscines.

« Les cheveux peuvent prendre une teinte verdâtre après une baignade dans une piscine chlorée, en raison des algicides à base de cuivre utilisés pour empêcher les algues de se développer dans l'eau de la piscine, explique l'expert. Pour éviter ce problème, vous pouvez porter un bonnet de bain, garder vos cheveux hors de l'eau de la piscine ou bien vous laver les cheveux immédiatement après être sorti de l'eau. »

N'oubliez pas les soins après la baignade

Il est important de se laver les cheveux après la baignade pour éliminer tout ce qui pourrait déshydrater ou abîmer vos cheveux ou votre cuir chevelu.

Elle recommande : « Lavez vos cheveux à la sortie de la piscine et appliquez à nouveau un masque avec un écran solaire ou votre vaporisateur de protection SPF. »

La conseillère insiste sur l'importance d'ajouter un FPS à votre programme de soins capillaires, expliquant que « les rayons du soleil affaiblissent la structure protéique des cheveux, provoquent la déshydratation et la sécheresse et réduisent l'élasticité naturelle des cheveux, ce qui les rend plus susceptibles de se casser. »