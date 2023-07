Une sélection performante pour la truite arc-en-ciel

Ces poissons aux coloris flamboyants reconnus pour leur combativité cohabitent dans plusieurs plans d’eau du sud de la Belle Province. Comme le disent souvent les bricoleurs : « Il faut le bon outil pour réaliser le bon travail. » Il en va de même quand on souhaite berner ces vigoureuses truites, qui, dans bien des cas, ont été ensemencées dans de nouveaux environnements. Une bonne canne à action parabolique, un fil invisible en fluorocarbone et les leurres qui suivent, et vous serez fin prêts à vous lancer aux trousses de ces opposantes qui peuvent atteindre d’impressionnantes tailles.

Photo fournie par Patrick Campeau

• À lire aussi: Approches productives pour la truite mouchetée

1. Rebel Micro Minnow

2. Streamer

3. Black Fury no 1 et 2

4. Williams Quick Silver

5. LiveTarget Éperlan arc-en-ciel

6. Wee Frog

7. Mooselook Wobbler

8. Williams Wabler W40

9. Rebel Jointed Minnow

10. Winnie de Savant

11. Teeny Twister sur petite tête plombée

12. Petit Cotton Cordell Big O

13. PowerBait Atomic Teasers

14. Toronto Wobbler avec avançon et bas de ligne

15. Mouche Woolly bugger

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.