Wimbledon : Alcaraz bousculé, mais qualifié pour les 8es de finale

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié samedi pour les 8es de finale de Wimbledon, mais il a été bousculé par le Chilien Nicolas Jarry (28e) qu’il a fini par battre 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5 en 3 h 56.

«Ça a été vraiment très dur. À Rio déjà, ça avait été très dur (en demi-finale remportée en février par Alcaraz 6-7, 7-5, 6-0, NDLR). Alors je suis très heureux de m’en être sorti et d’avoir reçu ce surplus d’énergie de la part du public», a commenté l’Espagnol de 20 ans.

«La clé, c’est de toujours y croire et de rester concentré. Je savais que j’aurais mes chances», a ajouté le joueur qui ne cache pas ses ambitions de remporter le tournoi.

Il affrontera pour une place en quarts l’Allemand Alexander Zverev (21e) ou l’Italien Matteo Berrettini (38e), finaliste en 2021.

Pour sa deuxième participation au Majeur sur gazon, l’an dernier, Alcaraz avait été éliminé en huitièmes de finale par l’Italien Jannik Sinner au terme d’un match époustouflant.

Cette année, après avoir remporté au Queen’s son premier titre sur gazon juste avant de venir à Wimbledon, il affirme viser un deuxième titre du Grand Chelem après l’US Open l’an dernier.

Mais, s’il n’avait pas perdu le moindre set lors de ses deux premiers tours, face à des adversaires nettement à sa portée, il a été poussé dans ses retranchements samedi.

Dans la première manche, Alcaraz a breaké pour servir pour le set à 5-3.

Jarry a sauvé deux balles de manche puis manqué une balle de débreak avant de voir Alcaraz empocher la première manche sur sa troisième balle de manche.

Dans la deuxième manche, c’est Jarry qui a pris l’avantage 3-0. Sous la pression imposée par Alcaraz, il a concédé son service pour permettre à l’Espagnol de revenir à 4-3 et recoller à 4-4.

Les deux hommes en sont arrivés au tie-break et le Chilien est parvenu à égaliser à un set partout.

La troisième manche a rapidement tourné à l’avantage de l’Espagnol.

Mais dans la quatrième, Jarry a de nouveau pris l’avantage pour mener 3-0 et a même eu deux balles de double break. Mais il n’a su les convertir. Et il n’a pu non plus empêcher Alcaraz de revenir à 4-4.

L’Espagnol a réussi le break décisif pour mener 6-5 et servir pour le match.

La victoire n’est pas forcément convaincante face à un Chilien qui n’avait plus joué à Wimbledon depuis son élimination au premier tour en 2019. En trois participations jusqu’à cette année, il n’avait atteint qu’une seule fois le deuxième tour (2018).